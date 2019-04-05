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Розстріляв впритул: у ресторані Вінниці розігралася кривава трагедія

1.8тЧитати матеріал російською

У Вінниці невідомий розстріляв музиканта в ресторані "Гетьман" гумовими кулями.

Про інцидент повідомляє прес-служба ГУ Наіональной поліції у Вінницькій області. Чоловіка оголосили в розшук.

Відзначається, що 44-річний потерпілий – житель Тульчинського району. З множинними вогнепальними пораненнями каретою "швидкої допомоги" він був доставлений у міську лікарню.

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У ресторані Вінниці стріляли в музиканта

У ресторані Вінниці стріляли в музиканта

Корреспондент

Слідством було встановлено, що 12 пострілів були здійснені з пристрою для відстрілу гумових куль "Форд – 14Р". При цьому, 11 із них влучили в музиканта.

За фактом скоєння злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 п. 7 ст. 115 КК України (закінчений замах на вбивство з хуліганських мотивів).

З місця події зловмисник зник, після чого був оголошений у розшук. У поліції розкрили особу підозрюваного. Це Миронюк Антон Петрович, 1987 року народження, житель Вінниці.

Підозрюваний

Підозрюваний

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Тема
Кримінал
Місце
Україна
Тег
кримінал
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