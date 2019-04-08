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Розстріляв патрульних у Дніпрі: суд виніс жорстокий вирок екс-торнадівцю

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Суд засудив екс-бійця роти "Торнадо" Олександра Пугачова, який розстріляв двох патрульних поліцейських у Дніпрі, до довічного ув'язнення.

Він відмовився від останнього слова в судовому засіданні і так і не визнав своєї вини, передає "Укрінформ".

"З огляду на тяжкість злочинів, суд виніс вирок у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна для Олександра Пугачова", – оголосив вирок суддя. В цілому рішення зачитували протягом 4 годин.

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Розстріляв патрульних у Дніпрі: суд виніс вирок екс-торнадівцу

Фото Микола М'якшиков/Укрінформ

Розстріляв патрульних у Дніпрі: суд виніс вирок екс-торнадівцу

Фото Микола М'якшиков/Укрінформ

Розстріляв патрульних у Дніпрі: суд виніс вирок екс-торнадівцу

Фото Микола М'якшиков/Укрінформ

Розстріляв патрульних у Дніпрі: суд виніс вирок екс-торнадівцу

Фото Микола М'якшиков/Укрінформ

Відзначається, що сам Пугачов на судовому засіданні відмовився пояснювати мотиви вбивства. Не скористався він і останнім словом, не показавши каяття. При цьому захист екс-торнадівця просив суд його виправдати.

Як розповіла мати вбитої патрульної Ольги Макаренко, вона очікувала побачити в очах Пугачова "хоч краплю людяності, якогось каяття або хоча б співчуття", однак цього не трапилося.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Розстріл поліцейських в Дніпрі
Особа
Олександр Пугачов
Місце
УкраїнаДніпро
Тег
патрульна поліція
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Пошто "активиста и патриота" обидели! В 2014 убийства активистами сотрудников МВД при исполнении ими служебных обязанностей считали подвигом достойным уважения
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Через год медаль вручат и компенсанцию, это обычная схема нацистов.
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