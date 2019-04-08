Розстріляв патрульних у Дніпрі: суд виніс жорстокий вирок екс-торнадівцю

Суд засудив екс-бійця роти "Торнадо" Олександра Пугачова, який розстріляв двох патрульних поліцейських у Дніпрі, до довічного ув'язнення.
Він відмовився від останнього слова в судовому засіданні і так і не визнав своєї вини, передає "Укрінформ".
"З огляду на тяжкість злочинів, суд виніс вирок у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна для Олександра Пугачова", – оголосив вирок суддя. В цілому рішення зачитували протягом 4 годин.
Фото Микола М'якшиков/Укрінформ
Фото Микола М'якшиков/Укрінформ
Фото Микола М'якшиков/Укрінформ
Фото Микола М'якшиков/Укрінформ
Відзначається, що сам Пугачов на судовому засіданні відмовився пояснювати мотиви вбивства. Не скористався він і останнім словом, не показавши каяття. При цьому захист екс-торнадівця просив суд його виправдати.
Як розповіла мати вбитої патрульної Ольги Макаренко, вона очікувала побачити в очах Пугачова "хоч краплю людяності, якогось каяття або хоча б співчуття", однак цього не трапилося.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 вересня 2016 року в Дніпрі двоє патрульних зупинили чоловіка за порушення ПДР, той відкрив стрілянину по патрульних. У результаті поліцейський загинув на місці, його напарниця померла на операційному столі.
Підозрюваним у вбивстві виявився розшукуваний боєць роти "Торнадо" Олександр Пугачов, який відкрив вогонь по поліцейських, оскільки боявся, що патрульні побачать, що він перебуває в розшуку.
Один зі свідків, водій маршрутки Валерій Тімонін упізнав Пугачова.
Пізніше упізнали в ньому стрілка ще двоє очевидців.
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