Розстріляв патрульних у Дніпрі: суд виніс жорстокий вирок екс-торнадівцю

Суд засудив екс-бійця роти "Торнадо" Олександра Пугачова, який розстріляв двох патрульних поліцейських у Дніпрі, до довічного ув'язнення.

Він відмовився від останнього слова в судовому засіданні і так і не визнав своєї вини, передає "Укрінформ".

"З огляду на тяжкість злочинів, суд виніс вирок у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна для Олександра Пугачова", – оголосив вирок суддя. В цілому рішення зачитували протягом 4 годин.

Фото Микола М'якшиков/Укрінформ

Фото Микола М'якшиков/Укрінформ

Фото Микола М'якшиков/Укрінформ

Фото Микола М'якшиков/Укрінформ

Відзначається, що сам Пугачов на судовому засіданні відмовився пояснювати мотиви вбивства. Не скористався він і останнім словом, не показавши каяття. При цьому захист екс-торнадівця просив суд його виправдати.

Як розповіла мати вбитої патрульної Ольги Макаренко, вона очікувала побачити в очах Пугачова "хоч краплю людяності, якогось каяття або хоча б співчуття", однак цього не трапилося.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!