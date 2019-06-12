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/Розслідування

На Житомирщині із гвинтівки стріляли у школяра: що трапилося

5.1тЧитати матеріал російською

У Житомирській області чоловік вистрілив у 12-річного школяра. Потерпілий був госпіталізований.

Надзвичайна подія трапилася вдень 12 червня у с. П'ятка Чуднівського району. Як розповіли OBOZREVATEL у прес-службі ГУНП Житомирщини, 50-річний стрілець — працівник лісового господарства. Він поранив дитину у спину із дрібнокаліберної гвинтівки, коли школяр перебував у своєму дворі по сусідству.

"За попередньою інформацією, стрілець не бачив хлопчика", — розповіли у відомстві.

Місце події

Місце події

Google. Maps

Правоохоронці встановлюють обставини події. Про факт поінформовано Державне бюро розслідувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Переяслав-Хмельницькому Київської області двоє поліцейських під час стрільби із дрібнокаліберки поранили у голову 5-річного Кирила Тляпова. Хлопчик помер у лікарні. Копи перебувають під арештом.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаЖитомир
Теги
стрілянинакриміналНаціональна поліція України
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Та щож у нас люди зі зброєю такі сліпі?
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