"Розстрільний список": СБУ відреагувала на гучний "злив"

У Службі безпеки України відмовилися підтвердити справжність опублікованого ЗМІ списку з 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією СБУ, загрожує смерть від рук кілерів.

"Я не знаю, що це за список, я не знаю, відповідає він дійсності чи ні. Будь-яка подібна інформація є таємницею слідства. Про достовірність цього списку я сказати нічого не можу", - заявила "РБК-Україна" спікер спецслужби Олена Гітлянська.

Вона підкреслила, що не має права розголошувати інформацію, проте запевнила, що СБУ список нікому в ЗМІ не передавала.

Як відомо, матеріали слідства не можна розголошувати без дозволу слідчого і прокурора, оскільки за це передбачена кримінальна відповідальність, але тільки в разі, якщо особа письмово попереджено про нерозголошення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня стало відомо про "вбивство" журналіста Аркадія Бабченка у власній квартирі. 30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація, і що журналіст живий. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис.

Після цього генпрокурор Юрій Луценко заявив, що крім замаху на Бабченка в Києві, злочинні угруповання планували вбивства ще 47 осіб.