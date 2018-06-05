"Розстрільний список-47": в СБУ зробили заяву про гучний "злив"

Співробітники головного слідчого управління СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом розголошення ЗМІ списку з 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією відомства, загрожує смерть від рук кілерів.

Про це йдеться в заяві СБУ на сторінці в Facebook. Відзначимо, "чорний список" був опублікований виданням "Страна" .

"Правоохоронці встановили, що на сторінці одного з інтернет-видань розміщені публікації з переліком осіб, дані про яких є в матеріалах раніше відкритого кримінального провадження. У публікації зазначено прізвища громадян України та іноземних держав, яких планувалося фізично знищити в результаті терористичних актів на території нашої країни", - написано в повідомленні.

В СБУ підкреслили, що право на розголошення відповідних даних нікому не надавалися.

"В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 387 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії", - повідомили у відомстві.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні в СБУ відмовилися підтвердити справжність "розстрільного списку".