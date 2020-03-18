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19 березня • оновлено в 02:27
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Розстріли цивільних на Донбасі підтвердив Ходаковський

1.7т
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Терористи на Донбасі розстрілювали цивільних людей, щоб заволодіти їхнім майном.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив ватажок угруповання "Схід" терористів "ДНР" Олександр Ходаковський, епізод якого опублікував у себе на YouYube-каналі журналіст і блогер Денис Казанський (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

Ходаковський розговорився про розстріли цивільних на Донбасі

eadaily

"Були епізоди, коли наші на блокпосту могли зупинити громадянську машину з метою заволодіти нею ... розстріляти в потилицю в посадці трьох цивільних ... на той момент це все було ополчення", – заявив бойовик.

Також він продемонстрував виконаний з дерева герб "ДНР" і уточнив, що його автор був убитий тими ж "ополченцями" з метою пограбування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому Ходаковський поскаржився, що в армії бойовиків спостерігається жорсткий некомплект, оскільки ніхто з місцевого населення Донбасу не хоче йти воювати.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Олександр Ходаковський
Місце
Україна
Тег
терористи "ДНР"
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