Терористи на Донбасі розстрілювали цивільних людей, щоб заволодіти їхнім майном.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив ватажок угруповання "Схід" терористів "ДНР" Олександр Ходаковський, епізод якого опублікував у себе на YouYube-каналі журналіст і блогер Денис Казанський (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

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"Були епізоди, коли наші на блокпосту могли зупинити громадянську машину з метою заволодіти нею ... розстріляти в потилицю в посадці трьох цивільних ... на той момент це все було ополчення", – заявив бойовик.

Також він продемонстрував виконаний з дерева герб "ДНР" і уточнив, що його автор був убитий тими ж "ополченцями" з метою пограбування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому Ходаковський поскаржився, що в армії бойовиків спостерігається жорсткий некомплект, оскільки ніхто з місцевого населення Донбасу не хоче йти воювати.

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