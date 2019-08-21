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Розстріли на Майдані: суд відмовився відпустити чотирьох "беркутівців"

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У середу, 21 серпня, суд залишив під вартою чотирьох колишніх співробітників підрозділу особливого призначення "Беркут", яких підозрюють у розстрілах учасників Євромайдану.

Йдеться про Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка та Олега Янішевського. Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду, який і виніс відповідне рішення.

"Колегія суддів розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на рішення Святошинського районного суду міста Києва від 16 липня 2019 року, яким задоволено клопотання прокурора і продовжено термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно обвинувачених на 60 днів, до 14 вересня 2019 включно, і залишила їх без задоволення", – сказано в повідомленні.

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Суд залишив під вартою "беркутівців" у справі розстрілів на Майдані

Суд залишив під вартою "беркутівців" у справі розстрілів на Майдані

Відзначається, що підозрюваним закидають цілий ряд злочинів: від навмисних убивств і незаконного поводження зі зброєю до терористичних актів.

Суд відмовився відпустити екс-"беркутівців"

Суд відмовився відпустити екс-"беркутівців"

lb.ua

Нагадаємо, 16 липня Святошинський районний суд Києва відпустив під домашній арешт екс-бійця "Беркута" Сергія Тамтуру, який також проходить у справі про розстріли на Майдані.

Як писав OBOZREVATEL, в червні Шевченківський райсуд Києва відпустив під домашній арешт підозрюваного у злочинах проти учасників Євромайдану колишнього начальника столичного управління СБУ Олександра Щеголева.

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Теми
Розстріли на Майдані Євромайдан
Місце
Україна
Теги
Майдан Беркут
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