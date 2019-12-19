Підозрюють у вбивстві 48 осіб на Майдані: суд випустив "ексберкутівця" з СІЗО

Колишнього співробітника спецпідрозділу "Беркут" Олександра Маринченка, якого звинувачують у розстрілах активістів на Майдані, випустили з СІЗО під цілодобовий домашній арешт.

Про це в четвер, 19 грудня, з посиланням на адвоката Олександра Горошинського повідомляє hromadske.

Відзначимо, Маринченка та ще чотирьох колишніх беркутівців – Олега Янишевського, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка і Сергія Тамтуру – звинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 учасників Революції Гідності на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Розстріли на Майдані: Маринченко вийшов із СІЗО УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту колишнього командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова, якого звинувачують у причетності до розстрілів на Майдані.

Перед цим Шевченківський суд Києва повернув паспорт громадянина України ексначальнику управління СБУ в Києві та Київській області Олександру Щеголєву, обвинуваченому у справі штурму Майдану.

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