Розстріли на Майдані: Генпрокуратура оголосила підозру екссиловику "Омеги"

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру колишньому працівнику спецпідрозділу "Омега" внутрішніх військ МВС України у перевищенні влади та службових повноважень, а також замаху на умисне вбивство й убивство активіста за часів Євромайдану.

Підозру вручили за процесуального керівництва відомства 17 лютого 2020 року. Про це інформує пресслужба ОГП.

"За версією слідства, зазначена особа підозрюється у вчиненні замаху на умисне вбивство протестувальника та умисне вбивство учасника акцій масових протестів впродовж 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській у м. Києві", – йдеться у повідомленні.

Колишньому працівнику спецпідрозділу "Омега" оголосили підозру у вбивствах на Майдані

Зазначається також, що згадані злочини експрацівник "Омеги" скоїв способом, небезпечним для життя багатьох людей та за попередньою змовою групою осіб, серед яких колишні працівники "Беркуту", що підпорядковувався ГУ МВС України в м. Києві.

Як наголосили в Офісі Генпрокурора, нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У відомстві також нагадали, що Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами незаконного перешкоджання проведенню мітингів та зборів упродовж листопада 2013-го – лютого 2014 року на Майдані Незалежності у Києві, перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів під час застосування фізичної сили та спеціальних засобів до громадян, організації умисних вбивств протестувальників та іншої злочинної протидії протестним акціям.

Досудове розслідування у цьому провадженні проводиться слідчими ДБР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно адвокат обвинувачених у розстрілах Майдану Олександр Горошинський заявив, що іще трьох колишніх "беркутівців", яких Україна видала "Л/ДНР" у рамках обміну полоненими, планують повернути до Києва.

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