Розстріл воїнів ЗСУ: обміняний пособник терористів пішов на хитрість у розслідуванні справи

Фермер Микола Бутрименко, котрого звинувачують у загибелі 10 українських воїнів, але в результаті обміну полоненими відправили до ОРДЛО, не з'явився на засідання суду у його справі 16 січня.

Свою відсутність пособник російських терористів пояснив нібито лікуванням. Про це повідомила адвокатка потерпілих Олена Яркіна після засідання Оріхівського райсуду, передає "Укрінформ".

"Адвокат Бутрименка заявив, що його підзахисний перебуває на лікуванні у муніципальній лікарні Шахтарська і подав клопотання про перенесення судового засідання. До лікарні Бутрименко, за словами адвоката, потрапив у суботу, 11 січня", – зауважила правозахисниця.

Микола Бутрименко не з'явився на засідання суду у справі про розстріл терористами воїнів ЗСУ

Яркіна зазначила, що названого адвокатом фермера медзакладу немає в реєстрі лікувальних установ.

Тож вона звернулася до суду з проханням перевірити достовірність документа. Водночас попросила повідомити Бутрименка про дату наступного засідання через офіційний сайт суду.

"Поштою в Шахтарський район лист доставити не можна", – уточнила вона.

За її словами, наступне засідання у справі призначене на 26 лютого 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у рамках обміну полоненими між Києвом і ОРДЛО, який відбувся 29 грудня, з-під варти випустили пособника російських терористів Миколу Бутрименка.

Нагадаємо, що 29 липня 2014 року саме він повідомив окупантам про позиції українських військовослужбовців, яких потім розстріляли.

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