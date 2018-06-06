Розстріл в Миколаєві: в хлопця всадили п'ять куль

У Миколаєві на ринку "Юліана" сталася стрілянина, в результаті чого був важко поранений молодий чоловік.

За словами очевидців, спочатку було чутно крики, а потім пролунали кілька пострілів, повідомляє "Новости-N".

Після перестрілки люди побачили, як закривавлений хлопець намагається втекти, а за ним женуться невідомі.

Потім було ще кілька пострілів, поранений молодий чоловік впав. Кілька нападників розбіглися в різні боки. Двоє з них сіли в автомобіль сірого кольору, імовірно Mitsubishi Lancer і поїхали з місця події.

Свідки події викликали поліцію і "швидку". Медики надали пораненому екстрену допомогу і госпіталізували. За попередніми даними, стан хлопця оцінюється як важкий.

За даними прес-служби Управління Нацполіціі Миколаєва, поранений отримав п'ять кульових поранень. У місті оголошено план "Перехоплення", повідомляє "НикВести" .

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня під час виборів в об'єднані територіальні громади в Одеській області на одній з виборчих дільниць була стрілянина.