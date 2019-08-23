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Розстріл у Кропивницькому: розкрилися шокуючі дані щодо другого постраждалого

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Під час стрілянини в Кропивницькому, де вбили адвоката Олександра Іванова, був поранений в руку 54-річний Андронік Мартіросян, який відвідував у СІЗО свого сина.

Як повідомляє ТСН, саме Мартіросян був метою нападників, а юрист став випадковою жертвою.

"Зараз проводиться надання допомоги оперативним шляхом щодо вогнепального поранення правої кінцівки. Травма важка. Загрози життю немає, але у пацієнта є супутні захворювання", – розповів ортопед-травматолог Андрій Семенович.

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Додамо, що це вже не перший замах на Мартиросяна. У квітні цього була підірвана вибухівка на сходах під'їзду, де він проживав.

Зазначається, що в СІЗО потерпілий міг відвідувати свого сина Арсена Мартіросяна, якого підозрюють у вбивстві бійця АТО і пораненні іншого. Це трапилося три роки тому біля нічного клубу, але вироку у цій справі досі немає.

До кого в СІЗО приходив загиблий адвокат Іванов – поки невідомо. Також поліція все ще не знайшла вбивць юриста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 серпня в Кропивницькому біля СІЗО застрелили адвоката Олександра Іванова.

Другий чоловік – Андроник Мартіросян отримав вогнепальне поранення, вижив і перебуває в лікарні.

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Місце
Україна Кропивницький
Теги
стрілянина вбивство
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