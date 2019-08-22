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Розстріл у Кропивницькому: у лікарні помер другий потерпілий

1.6т Читати матеріал російською

У Кропивницькому помер другий потерпілий в ході стрілянини біля міського СІЗО, де вбили адвоката Олександра Іванова.

Про це в ефірі "112 Україна" заявив глава Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Сергій Вілков.

Він додав, що чоловік, чиє ім'я поки не названо, помер на лікарняному ліжку.

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"З тієї інформації що нам відомо, вбивство сталося близько 12:00 в одному з кафе автоматною чергою, наш колега загинув на місці. Це Іванов Олександр Валентинович, 24.06.2011 отримав свідоцтво на право займатися адвокатською діяльністю, член Кіровоградської обласної колегії адвокатів, який практикувався виключно в кримінальних процесах", – розповів Вілков.

Він додав, що зараз поліція веде розслідування, щоб встановити мотиви і обставини злочину.

"Це вбивство пов'язане, і ми переконані в цьому, виключно з його професійною діяльністю. Він спілкувався з іншою людиною, ми зараз з'ясовуємо, з ким, і ця інша людина теж була поранена. І, наскільки нам відомо, в лікарні чоловік помер", – підсумував Вілков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 серпня в Кропивницькому біля СІЗО застрелили адвоката Олександра Іванова. У поліції повідомили, що вогонь вівся з автомобіля за допомогою автомата.

Відзначимо, що адвокат Іванов раніше працював в правоохоронних органів. Він займав керівні посади в обласному главку, зокрема заступника начальника ГУ НП в області по слідству. До цього він очолював Ленінський районний відділ міста.

ЗМІ також повідомили, що убитий в Кропивницькому адвокат Олександр Іванов став випадковою жертвою.

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Місце
Україна Кропивницький
Теги
стрілянина вбивство
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