"Розстріл" мільйонера на Одещині: у поліції озвучили версії

Слідство розглядає кілька версій замаху на мільйонера і депутата Чорноморської міськради Сергія Червачова.

Про це OBOZREVATEL повідомили в поліції Одеської області, зазначивши, що розглядається і версія професійної діяльності.

Лікарі витягли дві кулі Соцмережі

"Хірург витяг дві кулі. Я живий, правда, не зовсім здоровий. Подробиці згодом", - написав у Facebook сам депутат.

За його словами, напад на нього стався приблизно о 0:20 ночі, коли він збирався заїхати в гараж у себе у дворі. Підбіг невідомий і вистрілив через відкрите вікно автомобіля в ноги. "Було п'ять пострілів. Швидка приїхала майже через півгодини після виклику", - обурився депутат.

Червачов є місцевим бізнесменом, а також у Чорноморській міськраді він очолює комісіію з будівництва, земельних відносин, охорони довкілля та благоустрою.

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