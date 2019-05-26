Розстріл Майдану і кровопролиття в Одесі: Портнов заявив про роль Парубія

Колишній заступник глави адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив, що варто розслідувати роль спікера Верховної Ради Андрія Парубія в організації масових заворушень в Києві і Одесі у 2014 році.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю телеканалу 112 Україна. "Є ціла низка доказів, де Парубій бере участь в організації масових заворушень, але наслідок, і я це вчора сказав слідчим, йде від цього питання. Вони не допитують Парубія. Один раз для формальності його допитали", - сказав Портнов.

За його словами, правоохоронці повинні розглянути весь "збірний образ" Парубія - "де він перебував, коли саме, з ким комунікував, фото- і відеодокази долучити до справи".

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Андрій Портнов zib.com.ua

"Далі - подивитися на нього з точки зору його ретроспективи і подальших його дій, подивитися на події 2 травня, коли була кара в одеському Будинку профспілок... Парубій і там брав одну з основних участей", - підкреслив Портнов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Портнов безперешкодно повернувся в Україну, оскільки основне кримінальне провадження щодо нього було закрито.

Як стало відомо пізніше, його охороняють поліцейські з автоматами.

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