ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Розстріл Майдану і кровопролиття в Одесі: Портнов заявив про роль Парубія

4.8тЧитати матеріал російською

Колишній заступник глави адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив, що варто розслідувати роль спікера Верховної Ради Андрія Парубія в організації масових заворушень в Києві і Одесі у 2014 році.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю телеканалу 112 Україна. "Є ціла низка доказів, де Парубій бере участь в організації масових заворушень, але наслідок, і я це вчора сказав слідчим, йде від цього питання. Вони не допитують Парубія. Один раз для формальності його допитали", - сказав Портнов.

За його словами, правоохоронці повинні розглянути весь "збірний образ" Парубія - "де він перебував, коли саме, з ким комунікував, фото- і відеодокази долучити до справи".

Новини
Російська пропаганда виставила Парубія божевільним куратором розстрілів на Майдані

Андрій Портнов

Андрій Портнов

zib.com.ua

"Далі - подивитися на нього з точки зору його ретроспективи і подальших його дій, подивитися на події 2 травня, коли була кара в одеському Будинку профспілок... Парубій і там брав одну з основних участей", - підкреслив Портнов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Портнов безперешкодно повернувся в Україну, оскільки основне кримінальне провадження щодо нього було закрито.

Як стало відомо пізніше, його охороняють поліцейські з автоматами.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Андрій ПортновАндрій Парубій
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
68
22
Смішно
9
Цікаво
4
Сумно
25
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
леня зе
леня зе
да ,в телеге у Портнова много разный нищаков для майданной власти
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацистский строй бандеровской Урины не позволит расследовать свои преступления. Будет или, очередной фейк что главари нацистов не причастны, или война.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацистов с людьми.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Федоров Федор
Федоров Федор
Ау,господа )Первое,что сделали путчисты,когда захватили власть ,это приняли закон освобождающий от ответственности за преступления на майдауне.Что вы ещё расследовать собрались?Все очевидно,как ясный день.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки