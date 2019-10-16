Розстріл людей на Майдані: у ГПУ повідомили про долю скандальної справи

Кримінальні провадження, пов'язані з Майданом, передадуть зі Генпрокуратури до інших правоохоронних органів.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів перший заступник генпрокурора Віталій Касько. Він зазначив, що в рамках реформи, після 20 листопада 2019 року, у прокуратури залишаться тільки процесуальні права.

"До 20 листопада всі кримінальні провадження, які розслідувалися у прокуратурі, передадуть за підслідністю до Нацполіції, ДБР, НАБУ та СБУ", – зазначив він.

Також Касько розповів, що буде з кримінальними справами Майдану.

"У моєму розумінні справи Майдану – це застосування летального зброї і жорстоке поводження з мирними протестувальниками. Ця категорія злочинів підслідна ДБР. Але в Управлінні спецрозслідування справи Майдану трохи інакше розглядають. Серед них багато економічних справ щодо колишніх чиновників. Ці справи мають перейти до НАБУ. Процес уже пішов, є графік передачі проваджень, вони ревізуються і направляються за підслідністю", – пояснив прокурор.

Водночас Касько додав, що в ДБР створять спецпідрозділ у справах Майдану.

"Зі свого боку в Генеральній прокуратурі буде створений спеціальний департамент із процесуального керівництва у справах Майдану. Працівники Управління спецрозслідування зараз визначаються: або вони підуть здійснювати процесуальне керівництво у цих справах, або ж продовжуватимуть розслідувати їх у ДБР", – підкреслив він.

Майдан у 2014 році

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови Служби безпеки України Анатолій Калюжняк повідомив, що передав на підпис план заходів щодо введення в дію законів, які дозволили у 2014 році розігнати Майдан.

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