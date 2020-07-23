Розстріл групи евакуації: у ЗСУ вказали на підступність терористів і порушення перемир'я

Російські окупаційні війська вчинили підступно, розстрілявши евакуаційну групу на Донбасі, в яку входив загиблий сержант Ярослав Журавель.

Пресцентр 93-ї ОМБр "Холодний Яр" повідомляє, що терористи навмисно порушили "режим тиші", розстрілявши українських військових.

"Ворог убив бійця підступно, адже Ярослав був у складі евакуаційної групи. На ньому був білий шолом і білий бронежилет. Це була головна умова, за якої проросійські бойовики погодилися надати "режим тиші". Й окупанти вкотре не виконали домовленості та розстріляли групу", – йдеться в повідомленні.

Сержант Ярослав Журавель

Журавля вбили 13 липня, і тільки 21 липня проросійські бойовики передали тіло загиблого воїна.

Зазначається, що Ярослав Журавель почав військову службу навесні 2015 року. Боєць брав участь у боях за Мар'їнку, Піски, Авдіївку та захищав Трьохізбенку, Чермалик, Авдіївську промзону.

Ярослав Журавель із товаришами по службі

Попрощаються з військовим і поховають його 23 липня в рідному селі Андріївка Дніпропетровської області. У загиблого залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL: