Розстріл групи евакуації: у ЗСУ вказали на підступність терористів і порушення перемир'я
На Донбасі вбили сержанта Ярослава Журавля.
Російські окупаційні війська вчинили підступно, розстрілявши евакуаційну групу на Донбасі, в яку входив загиблий сержант Ярослав Журавель.
Пресцентр 93-ї ОМБр "Холодний Яр" повідомляє, що терористи навмисно порушили "режим тиші", розстрілявши українських військових.
"Ворог убив бійця підступно, адже Ярослав був у складі евакуаційної групи. На ньому був білий шолом і білий бронежилет. Це була головна умова, за якої проросійські бойовики погодилися надати "режим тиші". Й окупанти вкотре не виконали домовленості та розстріляли групу", – йдеться в повідомленні.
Сержант Ярослав Журавель
Журавля вбили 13 липня, і тільки 21 липня проросійські бойовики передали тіло загиблого воїна.
Зазначається, що Ярослав Журавель почав військову службу навесні 2015 року. Боєць брав участь у боях за Мар'їнку, Піски, Авдіївку та захищав Трьохізбенку, Чермалик, Авдіївську промзону.
Ярослав Журавель із товаришами по службі
Попрощаються з військовим і поховають його 23 липня в рідному селі Андріївка Дніпропетровської області. У загиблого залишилися батьки, дружина та двоє дітей.
Розстріл групи евакуації: у ЗСУ вказали на підступність терористів і порушення перемир'я
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 липня внаслідок обстрілу військами Росії на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних Сил України. Під час підриву на невідомому вибуховому пристрої помер ще один український захисник.
На евакуацію загиблого під Горлівкою розвідника вирушила група у складі дев'яти військовослужбовців, однак вони потрапили в потрійну засідку. Внаслідок обстрілу загинув медик, а двоє бійців отримали поранення. За даними журналіста, загинули дві людини.
Станом на 12:00 14 липня стало відомо, що терористи "ЛНР" викрали тіло українського військового, який загинув біля Зайцевого.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вбивство українського медика на Донбасі має ознаки військового злочину.
Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.
Президент Володимир Зеленський назвав такі дії "черговим доказом цинізму, брехливості і нелюдяності бойовиків".
В ООС розкрили подробиці розстрілу евакуаційної групи.