Розстріл евакуаційної групи на Донбасі: з'явилася нова версія подій. Відео

Побратими розвідників, які загинули 13 липня на Донбасі, розповіли свою версію подій, що відбувалися в той день.

Їхню розповідь у Facebook опублікував волонтер Роман Донік. Він також опублікував відповідне відео (щоб подивитися його, доскрольте до кінця новини).

Розстріл евакуаційної групи: з'явилася нова версія подій. Кадр відео YouTube Романа Доніка

Зазначається, що вранці 13 липня група розвідників виконувала антидиверсійній завдання біля села Зайцеве. Тоді першим в результаті підриву загинув командир групи Дмитро Красногрудь з позивним "Мир".

Після того, як командування дізналося про ситуацію, воно вирішило домовитися з терористами про евакуацію тіла через ОБСЄ і СЦКК.

За словами побратимів, близько 14:00 група з восьми чоловік (розвідники, сапери, представники СЦКК) висунулися на евакуацію. Сержант Ярослав Журавель з позивним "Ярік" йшов першим, тому що знав дорогу до загиблого.

Розстріл евакуаційної групи: з'явилася нова версія подій. Кадр відео YouTube Романа Доніка

"І тут відбуваються речі, які намагаються приховати від суспільства: озброєна група евакуації. Шестеро з восьми збройні, два представника СЦКК без зброї. Лише четверо з восьми в білих чохлах з написом "СЦЦК" на касках і бронежилетах. Це "Ярік", один з саперів, який йшов відразу за ним і два останніх з групи, представника "СЦЦК". Минуло приблизно 5 годин з моменту підриву командира. Рацію, яка була у нього, могли забрати окупанти, але групу все одно випускають з раціями на тій же прошивці", – йдеться у зверненні.

Зазначається, що окупанти відкрили вогонь по групі з трьох напрямків в 7-8 метрах від тіла загиблого воїна. "Ярік" отримав поранення в ногу, а решта група, не переконавшись у якому стані поранений, почала відходити і повідомила командуванню, що той загинув.

У той же час з дрона вдалося знайти "Яріка", який рухався в бік своїх позицій.

Далі, як зазначається в зверненні, була сформована ще одна група для евакуації пораненого, на цей раз з медиком, але без будь-яких видимих розпізнавальних знаків. Медик наблизився до пораненого на відстань 30 метрів, але окупанти почали обстрілювати його. Їм обом вдалося знайти укриття, однак він почав панікувати і побіг, зачепивши розтяжку, в результаті вибуху загинув на місці. Також контузію отримав старший групи евакуації.

Розстріл евакуаційної групи: з'явилася нова версія подій. Кадр відео YouTube Романа Доніка

"Водночас під вихід групи привели в бойову готовність всі сили батальйону і вирішили навести на цілі. Команда є, але цілей ніхто не дав. Тобто розрахунки коштів вогневого ураження готові до роботи, але не знають, куди наводитися", – підкреслили в зверненні.

Також військовослужбовці додали, що в період з 13 по 18 липня в районі, де востаннє бачили пораненого, не було жодного обстрілу і спроб порятунку. При цьому, за їхніми словами, події відбувалися в 350-400 метрах від українських позицій.

Розстріл евакуаційної групи: з'явилася нова версія подій. Кадр відео YouTube Романа Доніка

Медекспертиза встановила, що сержант Журавель помер від крововтрати в період з 14 по 16 липня.

Крім того, наголошується, що дві групи спецназу були готові вийти за пораненими в будь-який момент, але був наказ про заборону будь-яких пошуково-рятувальних операцій.

Facebook Романа Доніка

Facebook Романа Доніка

Facebook Романа Доніка

Facebook Романа Доніка

Facebook Романа Доніка

Facebook Романа Доніка

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