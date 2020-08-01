Розстріл евакуаційної групи на Донбасі: з'явилася нова версія подій. Відео
Побратими розвідників, які загинули 13 липня на Донбасі, розповіли свою версію подій, що відбувалися в той день.
Їхню розповідь у Facebook опублікував волонтер Роман Донік. Він також опублікував відповідне відео (щоб подивитися його, доскрольте до кінця новини).
Зазначається, що вранці 13 липня група розвідників виконувала антидиверсійній завдання біля села Зайцеве. Тоді першим в результаті підриву загинув командир групи Дмитро Красногрудь з позивним "Мир".
Після того, як командування дізналося про ситуацію, воно вирішило домовитися з терористами про евакуацію тіла через ОБСЄ і СЦКК.
За словами побратимів, близько 14:00 група з восьми чоловік (розвідники, сапери, представники СЦКК) висунулися на евакуацію. Сержант Ярослав Журавель з позивним "Ярік" йшов першим, тому що знав дорогу до загиблого.
"І тут відбуваються речі, які намагаються приховати від суспільства: озброєна група евакуації. Шестеро з восьми збройні, два представника СЦКК без зброї. Лише четверо з восьми в білих чохлах з написом "СЦЦК" на касках і бронежилетах. Це "Ярік", один з саперів, який йшов відразу за ним і два останніх з групи, представника "СЦЦК". Минуло приблизно 5 годин з моменту підриву командира. Рацію, яка була у нього, могли забрати окупанти, але групу все одно випускають з раціями на тій же прошивці", – йдеться у зверненні.
Зазначається, що окупанти відкрили вогонь по групі з трьох напрямків в 7-8 метрах від тіла загиблого воїна. "Ярік" отримав поранення в ногу, а решта група, не переконавшись у якому стані поранений, почала відходити і повідомила командуванню, що той загинув.
У той же час з дрона вдалося знайти "Яріка", який рухався в бік своїх позицій.
Далі, як зазначається в зверненні, була сформована ще одна група для евакуації пораненого, на цей раз з медиком, але без будь-яких видимих розпізнавальних знаків. Медик наблизився до пораненого на відстань 30 метрів, але окупанти почали обстрілювати його. Їм обом вдалося знайти укриття, однак він почав панікувати і побіг, зачепивши розтяжку, в результаті вибуху загинув на місці. Також контузію отримав старший групи евакуації.
"Водночас під вихід групи привели в бойову готовність всі сили батальйону і вирішили навести на цілі. Команда є, але цілей ніхто не дав. Тобто розрахунки коштів вогневого ураження готові до роботи, але не знають, куди наводитися", – підкреслили в зверненні.
Також військовослужбовці додали, що в період з 13 по 18 липня в районі, де востаннє бачили пораненого, не було жодного обстрілу і спроб порятунку. При цьому, за їхніми словами, події відбувалися в 350-400 метрах від українських позицій.
Медекспертиза встановила, що сержант Журавель помер від крововтрати в період з 14 по 16 липня.
Крім того, наголошується, що дві групи спецназу були готові вийти за пораненими в будь-який момент, але був наказ про заборону будь-яких пошуково-рятувальних операцій.
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