Розстріл автобуса з людьми Киви: суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у розстрілі автобуса під Харковом. Колаж

У суботу, 29 серпня, в Київському районному суді Харкова розпочався суд у справі про розстріл автобуса з членами організації "Патріоти – за життя" народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви.

Як повідомляє місцевий Telegram-канал "ВЕХА", суд обрав запобіжний захід підозрюваним (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Першому підозрюваному дали два місяці СІЗО без права внесення застави", – йдеться у повідомленні.

Підозрюваним обрали запобіжний захід "ВЕХА" в Telegram

Нагадаємо, що на трасі Київ – Харкова 27 серпня зупинили, а потім розстріляли з травматичної зброї автобус із членами організації "Патріоти – за життя". Три людини отримали поранення, ще в однієї – черепно-мозкова травма.

Поліція оперативно затримала групу підозрюваних.

Cуд відбувся в Харкові "ВЕХА" в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в мережі показали кадри з лікарні, де перебувають члени організації "Патріоти – за життя", постраждалі в розстрілі автобуса під Харковом.

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