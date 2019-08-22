Розстріл адвоката в Кропивницькому: з'явилася суперечлива інформація про загиблого

Адвокат Олександр Іванов, якого застрелили 22 серпня біля СІЗО в Кропивницькому, був єдиною жертвою нападу.

Другий чоловік, який отримав вогнепальне поранення, вижив і перебуває в лікарні, передає "Укрінформ" із посиланням на керівника пресслужби обласної поліції Віталіну Бевзенко.

"Під час стрілянини, яку розпочали невідомі особи, один із потерпілих загинув на місці події, інший госпіталізований до лікувального закладу, де він зараз перебуває. Він живий", – повідомила вона.

Після трагедії глава Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Сергій Виклов заявив, що крім Іванова була ще одна жертва.

Місце злочину UA: Кропивницький

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні з'явилася версія, що Іванов став випадковою жертвою, а злочинці хотіли вбити чоловіка, якого намагалися підірвати в квітні 2019 року.

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