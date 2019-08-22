Розстріл адвоката в Кропивницькому: опубліковані перші фото з місця вбивства

У мережі опублікували фото з місця вбивства адвоката Олександра Іванова, його розстріляли з автоматичної зброї 22 серпня в Кропивницькому.

Надзвичайна подія сталася біля слідчого ізолятора №6, чоловік помер до прибуття швидкої, передає "Остров".

Відзначається, що вбивця був на автомобілі ВАЗ 2109 червоного кольору і стріляв, імовірно, з автомата Калашникова.

У Кропивницькому застрелили адвоката, місце НП "Острів"

У Кропивницькому застрелили адвоката, місце НП "Острів"

Олександр Іванов "Острів"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Іванов до того, як перейти в адвокатуру, працював в правоохоронних органах на керівних посадах в обласному главку, зокрема заступником начальника ГУ НП в області по слідству. До цього був начальником Ленінського райвідділу.

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