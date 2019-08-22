Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Розстріл адвоката в Кропивницькому: опубліковані перші фото з місця вбивства

6.9т Читати матеріал російською

У мережі опублікували фото з місця вбивства адвоката Олександра Іванова, його розстріляли з автоматичної зброї 22 серпня в Кропивницькому.

Надзвичайна подія сталася біля слідчого ізолятора №6, чоловік помер до прибуття швидкої, передає "Остров".

Відзначається, що вбивця був на автомобілі ВАЗ 2109 червоного кольору і стріляв, імовірно, з автомата Калашникова.

У Кропивницькому застрелили адвоката, місце НП

У Кропивницькому застрелили адвоката, місце НП

"Острів"

У Кропивницькому застрелили адвоката, місце НП

У Кропивницькому застрелили адвоката, місце НП

"Острів"

Новини
У Кропивницькому розстріляли адвоката: оголошено план "Сирена"
Олександр Іванов

Олександр Іванов

"Острів"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Іванов до того, як перейти в адвокатуру, працював в правоохоронних органах на керівних посадах в обласному главку, зокрема заступником начальника ГУ НП в області по слідству. До цього був начальником Ленінського райвідділу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
Україна Кропивницький
Тег
вбивство
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
12
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...