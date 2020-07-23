Розслідування справ Майдану: ДБР вручило підозру ще одному ексберкутівцю

В управлінні з розслідування "справ Майдану" завершили слідчі дії стосовно двох колишніх міліціонерів полку особливого призначення "Беркут", яких підозрюють у розгоні та затриманні учасників Революції Гідності. Ще одному ексберкутівцю вручили підозру.

Про це повідомила пресслужба ДБР у Facebook. Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року правоохоронці перевищили свої службові повноваження та затримали учасника мирного зібрання.

Під час затримання вони застосували фізичну силу, чим незаконно перешкодили організації та проведенню зборів. У подальшому колишні міліціонери склали рапорти про затримання, до якого внесли завідомо неправдиві відомості.

Експравоохоронці обвинувачуються у перевищенні влади або службових повноважень, службовому підроблені та незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

Слідчі також повідомили про підозру у незаконному перешкоджанні проведенню зборів та мітингів ще одному колишньому беркутівцю. 30 листопада 2013 року він перешкодив проведенню зборів на Майдані Незалежності та склав завідомо неправдиві офіційні документи через нібито правопорушення активістів.

Facebook Державного бюро розслідувань

Facebook Державного бюро розслідувань

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Окружному адміністративному суді Києва провели обшуки в рамках так званих "справ Майдану".