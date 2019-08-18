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Розслідування розсиплеться: судмедексперт зробив тривожну заяву про пожежу в "Токіо Стар"

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Розслідування у справі про пожежу "Токіо Стар" може розсипатися, а звинувачуватимуть в цьому експертів.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив судмедексперт Борис Яворський, який займався розкриттям жертв страшної трагедії.

"Розтин дев'яти тіл, виявлених після пожежі в готелі "Токіо Стар", завершено. Всі необхідні зразки вилучені й далі будуть досліджуватися в лабораторіях. Частина загиблих вже визначена", – написав він.

Розслідування розсиплеться: судмедексперт зробив тривожну заяву про пожежу в "Токіо Стар"

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Судмедексперт подякував лікарів і всіх фахівців, які екстрено провели всі необхідні процедури.

"Не сумніваюся, що, коли розслідування у цій справі, як і по всіх подібних справах в цій країні, забуксує і розсиплеться, звинувачуватимуть в цьому, звичайно ж, саме нас, експертів. З цікавістю чекатиму цих міркувань: фантазія обвинувачів ще ніколи не підводила, вони зазвичай не повторюються і завжди придумують щось новеньке. Співчуваю рідним і близьким загиблих", – підсумував він.

Розслідування розсиплеться: судмедексперт зробив тривожну заяву про пожежу в "Токіо Стар"

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Пожежа в готелі Токіо Стар
Місце
Україна Одеса
Тег
розслідування
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