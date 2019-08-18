Розслідування розсиплеться: судмедексперт зробив тривожну заяву про пожежу в "Токіо Стар"

Розслідування у справі про пожежу "Токіо Стар" може розсипатися, а звинувачуватимуть в цьому експертів.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив судмедексперт Борис Яворський, який займався розкриттям жертв страшної трагедії.

"Розтин дев'яти тіл, виявлених після пожежі в готелі "Токіо Стар", завершено. Всі необхідні зразки вилучені й далі будуть досліджуватися в лабораторіях. Частина загиблих вже визначена", – написав він.

Судмедексперт подякував лікарів і всіх фахівців, які екстрено провели всі необхідні процедури.

"Не сумніваюся, що, коли розслідування у цій справі, як і по всіх подібних справах в цій країні, забуксує і розсиплеться, звинувачуватимуть в цьому, звичайно ж, саме нас, експертів. З цікавістю чекатиму цих міркувань: фантазія обвинувачів ще ніколи не підводила, вони зазвичай не повторюються і завжди придумують щось новеньке. Співчуваю рідним і близьким загиблих", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL:

В Одесі в ніч на 17 серпня в готелі "Токіо Стар" спалахнула пожежа, в результаті якого загинули дев'ятеро людей.

На ситуацію відреагували президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Серед основних версій того, що сталося поліція розглядає інсценівку з метою приховування вбивства.

З'ясувалося, що на "Токіо Стар" в Одесі ще в 2015 році скаржилися через антисанітарію. Так, в закладі проводилася перевірка в рамках шоу "Ревізор", під час якої в готелі знайшли безліч порушень.

Керівництво позбавила змоги провести планову перевірку готелю в липні 2019 року.

Власником "Токіо Стар" є 47-річний бізнесмен Вадим Чорний, відомий своєю сумнівною репутацією.

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