Катастрофа MH17: у Порошенка розповіли, як компенсації доб'ють Росію

Влада Нідерландів та Австралії вимагатиме виплатити компенсації родичам загиблих в авіакатастрофі рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, що важким тягарем ляже на бюджет Росії.

Про це в ефірі ObozTV заявив керівник головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації президента України Юрій Рубан.

"Назване слово "збитки". Це величезні суми, які мають бути стягнуті з РФ. Якщо вони відмовляться, то нагадаю, що не в одному суді вже лежать справи про стягнення з Росії як держави і російських структур певних збитків. Млини правосуддя крутяться повільно, але російські аналітики чудово розуміють, що це буде набагато дорожче, ніж сума, названа Нідерландами або Австралією", - вважає Рубан.

За його словами, навряд чи подібні рішення міжнародних судів змусять Кремль піти на збройне протистояння із західним світом.

"Одна річ воювати у Сирії, а зовсім інша - воювати з НАТО. У Сирії, це по якихось наметах стріляти балістичними ракетами з Каспію. Але я хочу сказати, що коли Туреччина збила російський літак, то, зверніть увагу, Росія не наважилася на якусь відповідь. Тому розмови про те, що РФ прямо така, що треба падати на коліна, це неправильно. Я думаю, що аналітики прекрасно розуміють силу Росії та її слабкості", - зазначив він.

Також чиновник вважає, що для цього Росію не заганяють у кут, а залишають можливість невеличкого маневру.

"Звичайно, було б мудро не доводити до такого стану. Інтерес полягає в тому, щоб дотиснути Росію. Захід залишає РФ такий шлях до відходу у вигляді компенсації, виконання Мінських угод і миротворчого контингенту", - підсумував Рубан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рубан заявив, що результати розслідування катастрофи Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines на Донбасі у 2014 році поставили перед керівництвом Росії і Володимиром Путіним дуже складний вибір подальшої поведінки.

Нагадаємо, 24 травня слідство підтвердило, що МН17 збив російський "Бук".

Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі. Крім того, глава СБУ Василь Грицак розповів, що вже вирахувані причетні до збивання літака.

У відповідь Путін заявив, що не бачив звіту і пообіцяв детально його вивчити. 25 травня Росію закликали визнати свою провину НАТО і ЄС, а Австралія і Нідерланди звинуватили країну у трагедії.