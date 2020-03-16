Розслідування катастрофи МАУ: журналіст розкрив, чому Іран погодився на виплату компенсацій

В Ірані пообіцяли виплатити гроші сім'ям загиблих в катастрофі українського літака, який збили над Тегераном, для того, щоб назавжди закрити питання про розслідування. Разом з тим, переговори про компенсації можуть тривати роками.

Як зазначив журналіст Володимир Кравченко в статті для ZN.UA, публічне визнання офіційним Тегераном своєї провини не означає, що він готовий зафіксувати її в юридично зобов'язуючих документах. За інформацією видання, у Києва немає жодного офіційного листа з Тегерана, де іранська влада визнавали б цей факт.

"Іран, будучи державою-винуватцем трагедії українського "Boeing 737", заявляє про свою готовність виплатити гроші сім'ям загиблих. У Тегерані, очевидно, хочуть швидше закрити грошове питання. Але, як стверджують експерти, на це буде потрібно кілька років", – сказано в матеріалі.

Журналіст нагадав, що на початку лютого Тегеран пропонував родичам жертв катастрофи по 80 тис. дол. Але президент України Володимир Зеленський стверджував, що буде вимагати компенсації в більшому розмірі.

"Історія з виплатами родичам загиблих в результаті різних авіакатастроф показує: на переговорах з Тегераном Києву важливо не тільки домагатися більшої суми компенсації родичам загиблих пасажирів і членів екіпажу рейсу PS752, але і наполягати, щоб Іран зафіксував свою юридичну відповідальність за трагедію. Це необхідно, оскільки даний факт може збільшити суму виплат з іранської сторони", – розповів оглядач.

Він пояснив, що Україні важливо знати правду про те, що привело до трагедії рейсу PS752 і хто за цим стоїть – це може вплинути на визначення провини Ірану або іншої країни і, відповідно, на розмір компенсації.

"Тегеран побоюється, що розкриється правда, яка зможе нашкодити Ісламській республіці. Не виключено, що бажання іранської влади скоріше виплатити гроші родичам жертв катастрофи, як раз і пов'язане з тим, щоб закрити і для України, і для інших країн "п'ятірки постраждалих країн" доступ до участі в технічному і кримінальному розслідуванні, які виконуються Іраном. І в такому випадку, ми ніколи не дізнаємося, що ж насправді сталося 8 січня ", – розповів він.

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