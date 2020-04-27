Розслідування катастрофи МАУ в Ірані: Україні дали нову обіцянку

Причетних до катастрофи під Тегераном пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ осіб уже затримано, і винні в трагедії обов’язково понесуть покарання.

Про це у телефонній розмові з міністром закордонних справ Україні Дмитром Кулебою заявив його іранський колега Мохаммад Джавад Заріф. Як інформує пресслужба МЗС, вони обговорили розслідування збиття українського літака та виплату компенсацій родинам жертв.

"Міністр закордонних справ Ірану зауважив, що заява одного з іранських депутатів, яка раніше збурила громадську думку в Україні, не відповідає дійсності та офіційній позиції Ірану і вже отримала відповідну правову оцінку. Він також нагадав, що низка осіб уже були затримані під час розслідування", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Заріф запевнив українську сторону в тому, що Іран прагне якнайшвидше розслідувати трагедію, з’ясувати всі її обставини, а також встановити винних у тому, що трапилося, і притягнути їх до відповідальності.

"Україна налаштована на подальший діалог із метою з’ясування всіх обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності та виплати належних компенсацій рідним та близьким жертв катастрофи", – зі свого боку сказав Кулеба.

Глава українського МЗС підкреслив, що наполягає на доставці, відповідно до Чиказької конвенції, бортових самописців збитого іранськими ракетами літака до України, з подальшим рішенням щодо місця їхнього розшифрування та дослідження за участі країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовились би від права подавати в суд через збитий Boeing МАУ. Однак глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Україна в цій справі діятиме скоординовано зі своїми партнерами.

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