"Розслаблятися рано": з’явилися нові деталі щодо експертів у справі Зайцевої та Дронова

Адвокати постраждалих у смертельній ДТП у Харкові мають намір домагатися відповідальності за можливе перешкоду розслідування провини Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

Про це написала журналістка Тетяна Доцяк на своїй сторінці у Facebook. За її словами, "локомотивом" у справі була представниця потерпілих Лариса Матвєєва.

Вона додала, що саме Матвєєва звернула увагу на нестачу крові і сечі для аналізу на наркотики Зайцевої, вимагала знайти нарколога Олену Федірко, домоглася справедливого експертного висновку психіатра-нарколога, а також з'ясувала, що слідчий Ігор Волков не передав експертам необхідні документи.

Винуватці ДТП у Харкові Олена Зайцева та Геннадій Дронов

"Але розслаблятися рано. Ми повинні домагатися, аби ті, хто умисно чи не умисно робив усе, щоб Зайцева і Дронов не отримали справедливого покарання, понесли відповідальність. Це експерти науково-дослідного інституту Бокаріуса, які не вирахували швидкість Лексусу, не встановили межі перехрестя, зробили сумнівне дослідження, що Зайцева не могла уникнути зіткнення, а Дронов міг", – пояснила Доцяк.

Журналістка зазначила, що відповісти за свої вчинки повинен і слідчий Волков, який, за словами Федірко, давав їй наказ, скільки брати сечі і крові у Зайцевої, та який не намагався розшукати нарколога.

"Це експерти обласного бюро судово-медичних експертиз, які не змогли встановити чи була Зайцева під дією наркотиків, бо не знали кількості опіатів", – додала вона.

За словами Доцяк, також варто звернути увагу на прокурорів, які "не могли це не бачити, але не реагували".

Вона наголосила, що вже є кримінальне провадження щодо експертів-техніків, яке ініціював адвокат Дронова Сергій Перепелиця, Матвєєва звернеться до поліції з вимогою відкрити провадження щодо "наркотичних" експертів, а Дмитро Марцонь – щодо Волкова і Федірко.

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