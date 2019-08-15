"Розслаблятися рано": з’явилися нові деталі щодо експертів у справі Зайцевої та Дронова

Адвокати постраждалих у смертельній ДТП у Харкові мають намір домагатися відповідальності за можливе перешкоду розслідування провини Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.
Про це написала журналістка Тетяна Доцяк на своїй сторінці у Facebook. За її словами, "локомотивом" у справі була представниця потерпілих Лариса Матвєєва.
Вона додала, що саме Матвєєва звернула увагу на нестачу крові і сечі для аналізу на наркотики Зайцевої, вимагала знайти нарколога Олену Федірко, домоглася справедливого експертного висновку психіатра-нарколога, а також з'ясувала, що слідчий Ігор Волков не передав експертам необхідні документи.
Винуватці ДТП у Харкові Олена Зайцева та Геннадій Дронов
"Але розслаблятися рано. Ми повинні домагатися, аби ті, хто умисно чи не умисно робив усе, щоб Зайцева і Дронов не отримали справедливого покарання, понесли відповідальність. Це експерти науково-дослідного інституту Бокаріуса, які не вирахували швидкість Лексусу, не встановили межі перехрестя, зробили сумнівне дослідження, що Зайцева не могла уникнути зіткнення, а Дронов міг", – пояснила Доцяк.
Журналістка зазначила, що відповісти за свої вчинки повинен і слідчий Волков, який, за словами Федірко, давав їй наказ, скільки брати сечі і крові у Зайцевої, та який не намагався розшукати нарколога.
"Це експерти обласного бюро судово-медичних експертиз, які не змогли встановити чи була Зайцева під дією наркотиків, бо не знали кількості опіатів", – додала вона.
За словами Доцяк, також варто звернути увагу на прокурорів, які "не могли це не бачити, але не реагували".
Вона наголосила, що вже є кримінальне провадження щодо експертів-техніків, яке ініціював адвокат Дронова Сергій Перепелиця, Матвєєва звернеться до поліції з вимогою відкрити провадження щодо "наркотичних" експертів, а Дмитро Марцонь – щодо Волкова і Федірко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У центрі Харкова 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській трапилася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинуло шестеро осіб.
Прокуратура не виключала можливості відкриття справи проти слідчого Волкова, який був учасником розслідування масштабної смертельної аварії у Харкові із Зайцевою і Дроновим.
Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали до Київського районного суду результати додаткової експертизи щодо Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була жінка під час ДТП під дією наркотичних або інших речовин.
Психіатр-нарколог Борис Михайлов заявив, що Зайцева таки була під дією лікарських препаратів із наркотичним ефектом. В поліцію напишуть заяву щодо експертів, які не змогли цього визначити.
У вівторок, 26 лютого 2019 року, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській.
У Харкові у середу, 14 серпня, відбувся розгляд апеляцій учасників ДТП на вул. Сумській Дронова та Зайцевої. Захист Дронова попросив дослідити результати автотехнічної та медичної експертиз, допитати експертів та лікаря-нарколога Федірко.
Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Дронова та Зайцевої у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській, у результаті чого вирок першої інстанції набув чинності.
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