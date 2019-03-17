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Розшукував Інтерпол: в Україні спіймали небезпечного вбивцю з Росії

2.1тЧитати матеріал російською

В Україні затримали небезпечного злочинця з Росії, якого розшукував Інтерпол.

За даними прес-служби Національної поліції, 33-річний чоловік звинувачується в РФ в скоєнні вбивства і зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів.

"В ході проведення профілактичної операції "Розшук" поліцейські Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно із працівниками батальйону поліції особливого призначення та сектору кримінальної поліції Лозівського відділу поліції встановили місцезнаходження 33-річного зловмисника і затримали його", – йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що росіянин з 20 лютого перебував у базі розшуку по лінії Інтерполу і Європолу. Також відомо, що він входив до складу злочинної групи.

Розшукував Інтерпол: в Україні спіймали небезпечного вбивцю з Росії

"У 2008 році на ґрунті міжнаціональної ворожнечі він вбив 5 осіб в станиці Первомайській Грозненського району Чеченської Республіки. За скоєння вказаних злочинів зловмиснику загрожувало довічне ув’язнення. Росіянин затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відносно нього застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб ", – уточнили в поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Інтерпол оголосив у розшук рідного брата колишнього глави Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України.

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Місце
Україна
Теги
поліціяІнтерполкримінал
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Вот оно - типичное рыло расеянина! Они все убийцы и твари!
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