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22 вересня • оновлено в 05:56
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"Розп'ятий хлопчик – для л*хів!" Терористи "ДНР" розсмішили мережу новою вигадкою

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У "ДНР" розповсюдили черговий фейк про "героїзм" терористів псевдореспубліки, заявивши, що один із них не розповів таємниць окупантів навіть під тортурами.

Вигадану пропагандистську історію про Святослава Павлова оприлюднили в одній із спільнот "ДНРівців" у соцмережі. Увагу на неї звернув блогер із ніком Фашик Донецкий.

"Розп'ятий хлопчик – для л*хів, є персонажі крутіші", – висміяв він фейк в особистому Telegram-каналі.

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Ілюстрація.

Ілюстрація. "ДНР"

Соцмережі

У "ДНР" стверджують, що "карателі" нібито видавили терористові очі, били і жорстоко катували його, змусивши відмовитися від православної віри, однак той не піддався.

"Розп'ятий хлопчик – для л*хів!" Терористи "ДНР" розсмішили мережу новою вигадкою

Скріншот

Фейк

Фейк "ДНРівців"

Telegram-канал Фашика Донецкого

Фейк

Фейк "ДНРівців"

Telegram-канал Фашика Донецкого

Як писав OBOZREVATEL, раніше депутат Держдуми Костянтин Затулін заявив, що Росія не може думати про включення терористичних "Л/ДНР" до свого складу, оскільки є гарантом Мінських угод і ще не вичерпала всі їх можливості нормалізації ситуації на Донбасі.

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Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Фашик Донецький
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР ДНР терористи "ДНР" фейки Донбас Новини Донбасу
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
От клоуны а причем православная вера то?мы же не Раша это они мусульманская страна а украинцы православные и такого делать бы не стали смысла нет)))то же самое что русские чурк. Заставляли Муслима отказаться от ислама)))))))))))
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