"Розп'ятий хлопчик – для л*хів!" Терористи "ДНР" розсмішили мережу новою вигадкою

У "ДНР" розповсюдили черговий фейк про "героїзм" терористів псевдореспубліки, заявивши, що один із них не розповів таємниць окупантів навіть під тортурами.

Вигадану пропагандистську історію про Святослава Павлова оприлюднили в одній із спільнот "ДНРівців" у соцмережі. Увагу на неї звернув блогер із ніком Фашик Донецкий.

"Розп'ятий хлопчик – для л*хів, є персонажі крутіші", – висміяв він фейк в особистому Telegram-каналі.

Ілюстрація. "ДНР" Соцмережі

У "ДНР" стверджують, що "карателі" нібито видавили терористові очі, били і жорстоко катували його, змусивши відмовитися від православної віри, однак той не піддався.

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Фейк "ДНРівців" Telegram-канал Фашика Донецкого

Фейк "ДНРівців" Telegram-канал Фашика Донецкого

Як писав OBOZREVATEL, раніше депутат Держдуми Костянтин Затулін заявив, що Росія не може думати про включення терористичних "Л/ДНР" до свого складу, оскільки є гарантом Мінських угод і ще не вичерпала всі їх можливості нормалізації ситуації на Донбасі.

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