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14 січня • оновлено в 01:21
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"Розповів всю правду!" У справі про вбивство Шеремета допитали відомого музиканта. Відео

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Слідчі допитали музиканта Олександра Положинського по справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це він особисто повідомив в Facebook, опублікувавши відео після допиту. Положинський зазначив, що спілкування проходило в присутності адвоката Андрія Антоненка – одного з підозрюваних і товариша музиканта.

"Розповів всю правду. Все, що знав. Нічого поганого мені зробити не намагалися. Слідчий поводилися цілком коректно, дружнє ставлення. Не знаю, може, це хитрощі", – розповів Положинський.

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За його словами, підозрюваних Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь можуть виправдати і "знайти і покарати винних". Музикант впевнений, що ці люди "не мають ніякого відношення до трагедії".

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета з'явилася цікава деталь. У місті Косові Івано-Франківської області помер 61-річний Михайло Чекурак, замах на якого допоміг вийти слідчим на можливих підривників журналіста в 2016 році. OBOZREVATEL раніше дізнався резонансні подробиці.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Андрій Антоненко (Riffmaster) Юлія Кузьменко Яна Дугарь Олександр Положинський
Місце
Україна Київ
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