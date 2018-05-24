В Одесі напали на екс-лідера "Правого сектора": нові подробиці

Пізно ввечері 24 травня в Одесі з ножем напали на колишнього лідера місцевого осередку "Правого сектора", громадського активіста Сергія Стерненка. Він отримав поранення голови, повідомляється на сторінці активіста у Facebook.

Стерненко оборонявся і завдав нападнику удар ножем у живіт. За словами очевидців, коли злочинець опинився на землі, з його живота було видно внутрішні органи. Як стало відомо пізніше, нападник помер на місці НП.

За інформацією очевидців, він нібито був екс-бійцем АТО з 25-ї аеромобільної бригади.

Другого нападника затримали пізно ввечері 24 травня.

Потерпілий Стерненко провів кілька годин на операційному столі. За даними ЗМІ, у нього серйозна травма руки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 травня в Одесі Стерненку вистрілили в потилицю.