УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

В Одесі напали на екс-лідера "Правого сектора": нові подробиці

34.1тЧитати новину російською

Пізно ввечері 24 травня в Одесі з ножем напали на колишнього лідера місцевого осередку "Правого сектора", громадського активіста Сергія Стерненка. Він отримав поранення голови, повідомляється на сторінці активіста у Facebook.

Стерненко оборонявся і завдав нападнику удар ножем у живіт. За словами очевидців, коли злочинець опинився на землі, з його живота було видно внутрішні органи. Як стало відомо пізніше, нападник помер на місці НП.

За інформацією очевидців, він нібито був екс-бійцем АТО з 25-ї аеромобільної бригади.

Новини
В Черкасах убитий депутат від "Батьківщини" Сергій Гура

Другого нападника затримали пізно ввечері 24 травня.

Потерпілий Стерненко провів кілька годин на операційному столі. За даними ЗМІ, у нього серйозна травма руки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 травня в Одесі Стерненку вистрілили в потилицю.

Особа
Сергій Стерненко
Місце
УкраїнаОдеса
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
17
9
Смішно
8
Цікаво
45
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Шевченко Олег
Шевченко Олег
Это кто же на кого напал? И чего это хероин с кинжалом по русскому городу ходит?
Ответить
1
0
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Нахрен ваш Путин кому обосрался.Здесь своё кино,а ваш чмурик большинству украинцев интеоесен в качестве терпилы.Просто идущий паровозом у толпы дебилов.
Ответить
0
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Херои АТО напали на правосека, а виноват опять Путин ?
Ответить
1
4

Наші блоги