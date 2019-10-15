Розпоров пах: під Харковом чоловік жорстко помстився ґвалтівнику своєї дружини

У селищі Шевченкове під Харковом чоловік порізав насильника своєї дружини, спіймавши його за вчиненням злочину.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції у Харківській області. 13 жовтня жінка перебувала в кафе, розташованому неподалік від її будинку, де відпочивала в компанії друзів.

"Приблизно о першій годині ночі жінка вирішила піти додому, але чоловіку про це не повідомила. Біля будинку її наздогнав невідомий, із застосуванням фізичного насильства вступив із нею у статевий зв'язок. Чоловік потерпілої, повертаючись додому, почув крики дружини про допомогу. Він схопив кривдника, вдарив його по голові й завдав декілька ударів ножем в область паху", – розповіли правоохоронці.

Після цього він зник із місця інциденту. 25-річного ґвалтівника з сильною кровотечею госпіталізували до районної лікарні. За інформацією "Фактів", у нього повністю відрізаний статевий орган.

Чоловіка постраждалої також незабаром затримали. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Насильник після проходження лікування може сісти на 5 років.

Під Харковом чоловік розпоров пах ґвалтівнику своєї дружини NEWSONE

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі зґвалтували вихованку дитячого центру. У скоєнні злочину підозрюють відомого громадського діяча.

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