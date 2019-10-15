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15 жовтня • оновлено в 13:53
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/ Розслідування

Розпоров пах: під Харковом чоловік жорстко помстився ґвалтівнику своєї дружини

13.1т Читати матеріал російською

У селищі Шевченкове під Харковом чоловік порізав насильника своєї дружини, спіймавши його за вчиненням злочину.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції у Харківській області. 13 жовтня жінка перебувала в кафе, розташованому неподалік від її будинку, де відпочивала в компанії друзів.

"Приблизно о першій годині ночі жінка вирішила піти додому, але чоловіку про це не повідомила. Біля будинку її наздогнав невідомий, із застосуванням фізичного насильства вступив із нею у статевий зв'язок. Чоловік потерпілої, повертаючись додому, почув крики дружини про допомогу. Він схопив кривдника, вдарив його по голові й завдав декілька ударів ножем в область паху", – розповіли правоохоронці.

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Після цього він зник із місця інциденту. 25-річного ґвалтівника з сильною кровотечею госпіталізували до районної лікарні. За інформацією "Фактів", у нього повністю відрізаний статевий орган.

Чоловіка постраждалої також незабаром затримали. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Насильник після проходження лікування може сісти на 5 років.

Під Харковом чоловік розпоров пах ґвалтівнику своєї дружини

Під Харковом чоловік розпоров пах ґвалтівнику своєї дружини

NEWSONE

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі зґвалтували вихованку дитячого центру. У скоєнні злочину підозрюють відомого громадського діяча.

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Місце
Україна Харків
Тег
зґвалтування
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Справедливость она такая! За насилие 5, за сопротивление 8. Вот ска что он должен был сиделать? Смотреть как чмо насилует его жену и ждать полицию которая приедет через час? Я бы не резал, а просто свернул шею.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
"Около часа ночи женщина решила пойти домой, но мужу об этом не сообщила... Хорошая жена, семейная
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