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16 вересня • оновлено в 14:20
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/ Розслідування

Розплата? У Маріуполі розстріляли вбивцю "кіборгів"

16т Читати матеріал російською

У Маріуполі Донецької області загинув відпущений судом під домашній арешт бойовик "ДНР".

За інформацією джерел OBOZREVATEL, НП трапилася у понеділок, 16 вересня, близько 11:50 на сходовому майданчику багатоквартирного будинку.

На тілі чоловіка вогнепальні поранення. Джерело стверджує, що це Роман Джумаєв - уродженець Маріуполя, у минулому програміст. Деякий час працював у Києві, а у 2014-му приїхав до Донецька і влився до лав терористів. Штурмував донецький аеропорт і Дебальцеве.

Роман Джумаєв – від бойовика "П'ятнашки" у "ДНР" до менеджера у Білорусі

Роман Джумаєв – від бойовика "П'ятнашки" у "ДНР" до менеджера у Білорусі

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Вбивця "кіборгів" спокійно жив у Маріуполі і видавав себе за АТОвця

Влітку 2015 року через Росію виїхав до Білорусі, де отримав дозвіл на роботу (нібито був менеджером із продажу) і прожив там майже рік. На той час він перебував у розшуку МВС і СБУ. У білоруських правоохоронців претензій до терориста не було. Про Джумаєва у березні 2016-го писав і директор "Миротворця" Роман Зайцев.

У вересні 2016-го Джумаєв переїхав до Росії. Поскаржився журналістам: "Так, довелося переїхати до Москви, оскільки у Білорусі я зустрів дуже негативну реакцію оточення".

У вересні 2017 року потрапив до рук українських силовиків у Мар'їнському районі Донецької області при спробі переходу з окупованої території. Джумаєв заявив, що хотів відвідати родичів.

Пресцентр СБУ тоді повідомив, що "житель Маріуполя у червні 2014 року добровільно приєднався до так званої "інтернаціональної бригади "П'ятнашка". Оперативники спецслужби задокументували, що бойовик зокрема брав участь у штурмі Донецького міжнародного аеропорту і у лютому 2015 року у захопленні Дебальцевого".

Йшлося саме про Джумаєва, хоча силовики згідно із законом і не назвали його прізвища.

Розплата? У Маріуполі розстріляли вбивцю "кіборгів"

З січня 2018 року справу розглядав Мар'їнський районний суд Донецької області (м. Курахове), суддя Медведський.

Джумаєва звинувачували у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України. Йому загрожувало від 8 до 15 років позбавлення волі (з конфіскацією або без).

Розплата? У Маріуполі розстріляли вбивцю "кіборгів"

5 серпня Жовтневий суд Маріуполя відпустив 28-річного Романа Джумаева під домашній арешт.

(Оновлюється ..)

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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Хоxлы замочили украинца и верещат от радости))) Укроина - не страна, украинцев не существует!
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Klizmahohlenko Gerald, а виноваты русские... Анекдот? Анекдот!
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і куди і шо
і куди і шо
Это он сам...пять раз в себя....ну совесть его замучила))))))))
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Handus Sergei
Handus Sergei
Не, это не гражданская война
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