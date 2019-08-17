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Розпалюють ворожнечу між українцями: офіцер ЗСУ розкрив підступну схему окупантів

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Українським користувачам соцмереж все частіше стали надходити пропозиції від жителів Росії продати свої акаунти за великі суми.

Про цю схему окупантів на інформаційному полі розповів на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Сварка в інтернеті

Сварка в інтернеті

"Погляд"

"Куплю українську сторінку у Facebook або Instagram. Чим старше реєстрація, тим дорожче. Розглянемо всі варіанти (дорого)". Дуже поширені оголошення в деяких спільнотах російських соцмереж. А потім ви дивуєтесь коментарям, поділом і розпалюванням ворожнечі між українцями", – написав він.

У коментарях під постом захисника України люди підтвердили, що стикалися з таким вербуванням жителями країни-агресора.

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Розпалюють ворожнечу між українцями: офіцер ЗСУ розкрив підступну схему окупантів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували список з посиланням на близько 300 тис. акаунтів (250 тис. російських і 40 тис. українських), які нібито належать підконтрольній Російській Федерації структурі, яка здійснює інформаційні атаки на території України і світу.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Сказки дядюшки Рамуса.
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Serov Oleg
Serov Oleg
куплю (дорого) аккаунт тупой овцы оли петровой (бывшей поповой)....как дятел-штефан может быть полковником???...ааа,укроармия....понятно....
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Настало время ахуительных историй
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