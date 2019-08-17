Розпалюють ворожнечу між українцями: офіцер ЗСУ розкрив підступну схему окупантів

Українським користувачам соцмереж все частіше стали надходити пропозиції від жителів Росії продати свої акаунти за великі суми.

Про цю схему окупантів на інформаційному полі розповів на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Сварка в інтернеті "Погляд"

"Куплю українську сторінку у Facebook або Instagram. Чим старше реєстрація, тим дорожче. Розглянемо всі варіанти (дорого)". Дуже поширені оголошення в деяких спільнотах російських соцмереж. А потім ви дивуєтесь коментарям, поділом і розпалюванням ворожнечі між українцями", – написав він.

У коментарях під постом захисника України люди підтвердили, що стикалися з таким вербуванням жителями країни-агресора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували список з посиланням на близько 300 тис. акаунтів (250 тис. російських і 40 тис. українських), які нібито належать підконтрольній Російській Федерації структурі, яка здійснює інформаційні атаки на території України і світу.

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