Розпалити за годину: волонтер попередив про небезпеку на Донбасі

Справжню війну на Донбасі можуть розпалити всього за одну годину. Відповідні рішення приймаються не тільки в Кремлі.

Про це заявив відомий волонтер, координатор проекту "Стоп терор", який займається вивченням і документуванням свідчень російської агресії в Україні Семен Кабакаєв в інтерв'ю "Апострофу".

"Навіть у такому тліючому стані підпалити її можна протягом однієї години. Ми розуміємо це і готові до такого розвитку подій. Ми чекаємо рішення, яке буде прийнято або в Кремлі, або на переговорах у Мінську, або в "нормандському форматі", - підкреслив він.

За його словами, ситуація зав'язана не тільки на військовій складовій, а й на політичній.

"Боротьба триває також на політико-дипломатичній арені, і вона є головною - тільки через ці рішення ми будемо розуміти, чи будуть далі активні бойові дії чи ні", - сказав Кабакаєв.

Як повідомляв "Обозреватель", за даними української розвідки, щонайменше п'ятеро бойовиків 7-ї окремої мотострілкової бригади російсько-окупаційних військ ( "ЛНР") постраждали у результаті вибуху ручної гранати.