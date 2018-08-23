К концу августа на оккупированной территории Донецкой области на финишную прямую вышли процессы, начало которых положено еще в далеком уже 2015 г. Речь идет о разоружении части незаконных вооруженных формирований изнутри.

После зимней кампании 2015 г. под Дебальцево российским кураторам стало понятно, что в том виде, в котором на тот момент существовали вооруженные формирования на оккупированных территориях, они небоеспособны. Фактически на тот момент это была казачья вольница с полевыми командирами, танками и артиллерией. Хотя Дебальцево у россиян и части нашего общества считается поражением ВСУ, однако фактически это не совсем так, если смотреть с военной точки зрения. Потери "гибридных" формирований в людях просто зашкаливали, проявились и недостатки в организации и планировании операций.

Поэтому весной 2015 г. началось планомерное формирование частей и подразделений - прежде всего бригад и полков - "армий ДНР и ЛНР" в составе двух корпусов по российским стандартам и штатам. Соответственно, все кто хотел, стали официально подписывать некое подобие контрактов.

В тоже время Захарченко и его окружение захотело иметь свою независимую от россиян типа "частную армию" (но с российским снабжением, как минимум боеприпасами) - поэтому параллельно с корпусами стали формироваться разнообразные вооруженные структуры с громкими, но ничего не означавшими, названиями типа "спецназ разведывательного управления", "спецназ МГБ", "казачья гвардия" и прочие.

Летом 2015 г. Захарченко решил пустить их в дело и в начале июня организовал их силами бравую кавалерийскую атаку на Марьинку. Итог был неутешительным - огромные потери (которые полностью неизвестны до сих пор) и жесткий приказ из Москвы на расформирование.

Однако Захарченко и тут нашел лазейку, пойдя по другому пути - став формировать вооруженные формирования при формально гражданских ведомствах. Так, например, "спецназы" появились при "Министерстве доходов и сборов" и "Министерстве транспорта" (отряд "Легион"). Этого ему казалось мало и в октябре 2017 г. Захарченко своим "указом" создал "Приазовское казачье войско Донецкой народной республики", которое в итоге "так и не взлетело".

И вот последним по времени некорпусным вооруженным формированием был так называемый "батальон Прилепина", который был собран из российских добровольцев (фактически разнообразный сброд, который не прижился в строевых частях) писателем Захаром Прилепиным. На фронте этот "батальон" так и не увидели, а прославились они парой пафосных видео и пьяными дебошами в разных ночных заведениях Донецка.

И вот буквально сегодня появились сообщения различных источников "с той стороны", не верить которым нет смысла, о разоружении "прилепинских" и возможном разоружении "Легиона". О других формированиях пока речи в сообщениях не идет, но с большой долей вероятности можно говорить, что в ближайшее время мы узнаем о том, что все некорпусные вооруженные формирования будут разоружены тем или иным способом.

Эти процессы могут свидетельствовать по крайней мере об одном - Москва приняла решение избавиться от окружения Захарченко, а возможно и от самого "главнокомандующего ДНР". Дело в том, что социальная ситуация на оккупированных территориях фактически зашла в тупик - многомиллиардные российские вливания уходят как в песок, наполняя только карманы приближенных к Захарченко лиц. И это уже скрыть невозможно.

Зреет социальное недовольство, которое подавить будет очень сложно, и что самое страшное для Кремля - некомпетентность оккупационных властей перекладывается населением на Россию. И значит, начинают меркнуть все символы "русской весны", которые еще хоть как-то "сшивали" жителей оккупированных территорий. И значит теряется поддержка, на которую опирается Россия. В условиях международного давления и падения экономики допустить провалов еще и на этом направлении Путин не может. И поэтому начинает искать способы смены если не курса, то по крайней мере лиц в оккупационной администрации.

Что касается военной стороны вопроса, то тут эти внутренние разборки никоим образом не повлияют на состояние на фронте. Эти формирования никогда не привлекались к ведению боевых действий, максимум что у них было - так это легкая бронетехника в ужасном состоянии. Так как не имея централизованного снабжения с российских складов "спецназам" приходилось довольствоваться техникой, захваченной у нашей армии летом 2014 г. и зимой 2015 г. Естественно, что при некачественном ремонте ее боевая ценность была минимальной.

Таким образом, мы наблюдаем очередной раунд попыток наведения порядка на оккупированных территориях со стороны кремлевских кураторов. Закончится ли он "случайными" смертями причастных лиц или все пройдет по луганскому сценарию с "военным переворотом" и отправкой Плотницкого на дачу в Воронеж, покажут буквально ближайшие недели.