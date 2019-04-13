Рознесли техніку: ЗСУ "всипали" атакуючим на Донбасі терористам

У п'ятницю, 12 квітня, збройні формування Російської Федерації 14 раз обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння і витратили 64 мінометні міни калібру 120 і 82 мм.

Також ворог обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції наших військ 11 разів. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти тричі відкривали вогонь по Об'єднаних силах.

Війна на Донбасі rian.com.ua

Під час обстрілу один український захисник загинув, двоє військовослужбовців отримали поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 12 квітня двох окупантів знищили, трьох – поранили. Також підрозділи Об'єднаних сил знищили бойову машину піхоти БМП-1 противника.

З початку поточної доби, 13 квітня, обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 11 квітня, російські окупанти на Донбасі втратили 17 бійців, дев'ять із яких — убитими.

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