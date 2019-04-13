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Рознесли техніку: ЗСУ "всипали" атакуючим на Донбасі терористам

6.5тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 12 квітня, збройні формування Російської Федерації 14 раз обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння і витратили 64 мінометні міни калібру 120 і 82 мм.

Також ворог обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції наших військ 11 разів. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти тричі відкривали вогонь по Об'єднаних силах.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

rian.com.ua

Під час обстрілу один український захисник загинув, двоє військовослужбовців отримали поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 12 квітня двох окупантів знищили, трьох – поранили. Також підрозділи Об'єднаних сил знищили бойову машину піхоти БМП-1 противника.

З початку поточної доби, 13 квітня, обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню.

Рознесли техніку: ЗСУ "всипали" атакуючим на Донбасі терористам

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 11 квітня, російські окупанти на Донбасі втратили 17 бійців, дев'ять із яких убитими.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Так, 11 апреля на мариупольском направлении, в районе н. п. Широкино, нашими военнослужащими была своевременно обнаружена группа противника. В ходе непродолжительного боестолкновения диверсанты вынуждены были отступить на исходные позиции, понеся при этом потери, которые составили один убитый и двое раненых. Один раненый, предательски брошенный на поле боя командованием группы, был обнаружен группой досмотра НМ ДНР. На месте ему была оказана первичная медицинская помощь. В ходе предварительного опроса установлено, что задержанный Тофан И.И. является старшим солдатом. Для проведения дальнейшего дознания военнослужащий передан представителям МГБ Республики. Источник: https://rusvesna.su/news/1555058800
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CARGO 100
CARGO 100
И так каждый день ... А Л/ДНР живут своей жизнью ...
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Мигол Натали
Мигол Натали
Не террористы ,а народ который там ЖИВЕТ идеоты 5 лет убиваете своих граждан
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