Рознесли техніку і знищили бойовиків: ЗСУ влаштували феєричну відповідь "Л/ДНР"

На Донбасі 29 березня обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил значно загострилася. Загинув український боєць, ще чотирьох поранили.

Протягом доби противник 19 раз порушив режим припинення вогню, застосувавши при цьому 16 разів заборонене Мінськими домовленостями озброєння. У цілому, окупанти витратили 100 артилерійських боєприпасів калібрів 152, 122, 120 і 82 мм, повідомляє прес-центр АТО.

Як зазначається, на обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому чотирьох і поранивши шістьох окупантів. Також вогнем знищено зенітний ракетний комплекс "Оса-АКМ" та станція РЕБ Р-330Ж "Житель" російсько-окупаційних військ.

Війна на Донбасі ТСН

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, четверо отримали поранення.

Російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із артилерійських систем, мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв українських захисників сім разів.

З мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики били поблизу села Широкине, з мінометів калібру 82 мм – у районі населених пунктів Авдіївка та Водяне, зі станкових протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Лебединське, з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї – поблизу селища міського типу Верхньоторецьке.

Автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети ворог застосовував також у районі населеного пункту Павлопіль.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 12 обстрілів.

Чотири рази з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів, озброєння бойових машин піхоти БМП-1 та автоматичних станкових гранатометів бойовики стріляли у районі селища міського типу Троїцьке, тричі з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти БМП-1 – у районі населеного пункту Новоолександрівка, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів – біля села Кримське, з артилерійських систем калібру 152 мм – поблизу міста Попасна, з мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Хутір Вільний, з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів – поблизу селища Золоте-4, зі стрілецької зброї – біля селища міського типу Зайцеве.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, четверо отримали поранення.

А якщо завтра повномасштабна війна...

У разі масштабного наступу Росії на Україну за чисельністю і озброєністю перевага буде все ж на боці армії РФ. Однак, результат сутички буде залежати від консолідації українського народу, послідовності наших союзників і міжнародних партнерів. Такої думки дотримується командувач Об'єднаними силами України Сергій Наєв.

"Констатую, що на даному етапі Об'єднані сили не раз демонстрували здатність не тільки відбивати удари 1-го і 2-го армійських корпусів, сформованих російським військовим керівництвом, але і наносити адекватні відповіді. Лінію зіткнення на Донбасі ми контролюємо надійно", – запевнив він .

Раніше на одному з полігонів у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі пройшли тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Тренування з підрозділами, залученими до навчань, провів особисто Наєв. Війська відпрацювали цілу низку завдань, серед яких, зокрема, було взаємодія між підрозділами різних родів військ Збройних Сил та Національної гвардії України, а також відпрацювання порядку дій у разі загрози локальних наступальних операцій ворога, в тому числі – і відновлення втраченого положення.

Нагадаємо, 28 березня російські окупаційні війська сім раз обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських захисників не було. Вогнем трьох окупантів поранило.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Луганській області бойова група К-2 із 54-ї бригади повністю знищила командний пункт терористів.

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