"Я тобі кажу, зброю прибери!" Опубліковано повне відео розмови Зеленського "про лоха"

З'явилося повне відео гучної розмови президента України Володимира Зеленського з добровольцями в прифронтовому Золотому на Донбасі, де має відбутися розведення військ.

Ролик у неділю, 27 жовтня, був опублікований на офіційній сторінці українського глави у Facebook (щоб подивитися, поскролльте новину вниз).

Зеленський відвідав місце проживання добровольців. Разом із ним був присутній його помічник Андрій Єрмак.

Зеленський під час візиту на Донбас Скрін відео

На відео чутно, як хтось говорить президенту, що "в будинку під ліжком" є зброя.

Зеленський, звертаючись до добровольця на ім'я Денис, зажадав її прибрати: "Я вам кажу по-людськи, і я маю на це всі законодавчі права. Я вам кажу, не загрожуючи нічим: пацани, приберіть зброю".

У відповідь на це чоловік сказав, що, мовляв, у них в руках її немає. Після цього почалася словесна перепалка.

Володимир Зеленський Скрін відео

"Денисе, почуй мене, це серйозні речі пішли. Я просто сказав: вивезіть звідси зброю, чуєте, пацани?" – додав президент.

Після цієї фрази доброволець почав розповідати очільнику країни про акції протесту в Україні.

"Я вам прийшов сказати, щоб ви зброю вивезли, а ти перекладаєш стрілки. Ти мені не можеш взагалі жодні ультиматуми озвучувати, Денисе, ти не зрозумів. Мені зайти зброю забрати? Я не розумію, про що розмова, пацани", – сказав Зеленський добровольцю, який порадив укласти меморандум з учасниками протестів в Україні.

Денис зазначив, що "люди передали президенту інформацію про акцію протесту", а також про бажання зустрітися з ним.

"По Україні вчора пройшов дощ, ось що я чув. Хто мені що передав?" – запитав президент.

Володимир Зеленський Скрін відео

За словами ветерана, голова Миколаївської ОДА передав Зеленському лист.

"Денисе, послухай. Я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох, я тобі прийшов і сказав – зброю приберіть, а ти мене не переводи на акції. Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним лопух якийсь стоїть. Ти переводиш мене на іншу тему. Хлопці, це я вам зараз сказав серйозно. Листи, які мені передають, я подивлюся. Я завжди на все відповідаю", – відповів Зеленський.

"Хлопці, просто ви воювали. Ми вас поважаємо!" – додав президент.

Дивіться відео з 14:40

Як писав OBOZREVATEL, раніше в штабі ООС повідомили, що озброєні люди у військовій формі знаходяться в Золотому нелегально і порушують Закон про операцію Об'єднаних сил.

Після поїздки Зеленський підвів підсумки дводенного візиту в прифронтове селище Золоте.

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