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27 жовтня • оновлено в 22:38
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"Я тобі кажу, зброю прибери!" Опубліковано повне відео розмови Зеленського "про лоха"

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З'явилося повне відео гучної розмови президента України Володимира Зеленського з добровольцями в прифронтовому Золотому на Донбасі, де має відбутися розведення військ.

Ролик у неділю, 27 жовтня, був опублікований на офіційній сторінці українського глави у Facebook (щоб подивитися, поскролльте новину вниз).

Зеленський відвідав місце проживання добровольців. Разом із ним був присутній його помічник Андрій Єрмак.

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Зеленський під час візиту на Донбас

Зеленський під час візиту на Донбас

Скрін відео

На відео чутно, як хтось говорить президенту, що "в будинку під ліжком" є зброя.

Зеленський, звертаючись до добровольця на ім'я Денис, зажадав її прибрати: "Я вам кажу по-людськи, і я маю на це всі законодавчі права. Я вам кажу, не загрожуючи нічим: пацани, приберіть зброю".

У відповідь на це чоловік сказав, що, мовляв, у них в руках її немає. Після цього почалася словесна перепалка.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скрін відео

"Денисе, почуй мене, це серйозні речі пішли. Я просто сказав: вивезіть звідси зброю, чуєте, пацани?" – додав президент.

Після цієї фрази доброволець почав розповідати очільнику країни про акції протесту в Україні.

"Я вам прийшов сказати, щоб ви зброю вивезли, а ти перекладаєш стрілки. Ти мені не можеш взагалі жодні ультиматуми озвучувати, Денисе, ти не зрозумів. Мені зайти зброю забрати? Я не розумію, про що розмова, пацани", – сказав Зеленський добровольцю, який порадив укласти меморандум з учасниками протестів в Україні.

Денис зазначив, що "люди передали президенту інформацію про акцію протесту", а також про бажання зустрітися з ним.

"По Україні вчора пройшов дощ, ось що я чув. Хто мені що передав?" – запитав президент.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скрін відео

За словами ветерана, голова Миколаївської ОДА передав Зеленському лист.

"Денисе, послухай. Я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох, я тобі прийшов і сказав – зброю приберіть, а ти мене не переводи на акції. Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним лопух якийсь стоїть. Ти переводиш мене на іншу тему. Хлопці, це я вам зараз сказав серйозно. Листи, які мені передають, я подивлюся. Я завжди на все відповідаю", – відповів Зеленський.

"Хлопці, просто ви воювали. Ми вас поважаємо!" – додав президент.

Дивіться відео з 14:40

Як писав OBOZREVATEL, раніше в штабі ООС повідомили, що озброєні люди у військовій формі знаходяться в Золотому нелегально і порушують Закон про операцію Об'єднаних сил.

Після поїздки Зеленський підвів підсумки дводенного візиту в прифронтове селище Золоте.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу видео ООС
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Мразь Русская
Мразь Русская
А где Лахта 2? Спит? Давайте в ТОП выводить а?
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
хахахаха...маппет шоу от клоуна...хотя режиссура неплохая.ну-ну....
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Булах Петр
Булах Петр
Навуходоносор чортів, а не лох
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