Розкрито злочинну схему вивезення сировини з цінних порід дерев в ЄС

28 лютого в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 201-1 КК України (контрабанда лісу) співробітники підрозділу боротьби з корупцією в митних органах і контрабандою ВБКОЗ УСБ України в Черкаській області припинили протиправну діяльність групи осіб, які організували переміщення через митний кордон України пиломатеріалів із забороненої до експорту акації.

Про це пише в своєму блозі для OBOZREVATEL Павло Верещагін.

Блогер повідомляє про те, що співробітниками 4 сектори БКОЗ Черкаського управління СБУ припинено постійно діючий канал контрабандних поставок сировини з цінних порід дерев, при підготовці чергової партії товару до вивозу в країни Європейського союзу.

"Організаторів злочинної схеми вивезення деревини було зупинено на митному посту "Київ-Столичний" після оформлення вантажної митної декларації. Орієнтовна сума збитків, яку нанесли учасники протиправної оборудки становить близько 200 000 доларів США", – написав Павло.

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