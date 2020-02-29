Головна Новини
29 лютого • оновлено в 13:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Розкрито злочинну схему вивезення сировини з цінних порід дерев в ЄС

1.4т
Читати матеріал російською

28 лютого в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 201-1 КК України (контрабанда лісу) співробітники підрозділу боротьби з корупцією в митних органах і контрабандою ВБКОЗ УСБ України в Черкаській області припинили протиправну діяльність групи осіб, які організували переміщення через митний кордон України пиломатеріалів із забороненої до експорту акації.

Про це пише в своєму блозі для OBOZREVATEL Павло Верещагін.

Блогер повідомляє про те, що співробітниками 4 сектори БКОЗ Черкаського управління СБУ припинено постійно діючий канал контрабандних поставок сировини з цінних порід дерев, при підготовці чергової партії товару до вивозу в країни Європейського союзу.

Розкрито злочинну схему вивезення сировини з цінних порід дерев в ЄС
Розкрито злочинну схему вивезення сировини з цінних порід дерев в ЄС
Розкрито злочинну схему вивезення сировини з цінних порід дерев в ЄС

"Організаторів злочинної схеми вивезення деревини було зупинено на митному посту "Київ-Столичний" після оформлення вантажної митної декларації. Орієнтовна сума збитків, яку нанесли учасники протиправної оборудки становить близько 200 000 доларів США", – написав Павло.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна
Тег
Державна митна служба України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
32
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги