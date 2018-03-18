"Він переміг на олімпіаді": розкрито гучний фейк українського інтернету

Менеджер проектів Олександр Линнік за кілька хвилин зробив жартівливу картинку про свою перемогу на "олімпіаді мемів" і, виставивши її в Facebook, отримав понад 15 тисяч репостів за кілька днів.

"Лише кілька людей засумнівалися в тому, що така олімпіада, в якій були учасники "з 9000 країн", взагалі існує. Це яскравий приклад того, чому взагалі існують фейкові новини і як вони стають такими популярними", - пише Ain.ua .

На жарт Лінника надихнула історія школяра Антон Ципка. Аналогічна по суті картинка з ним розповідала про непомічену великими ЗМІ та телеканалами історію звичайного сільського хлопця, який переміг на олімпіаді з інформатики в Тегерані.

За кілька днів кількість репостів цієї картинки досягла 137 000.

Виявилося, що школяр зайняв не перше місце, а виграв золоту медаль і в загальному заліку взяв 8-е місце.

Лінник замінив фотографію Антона на свою, олімпіаду з інформатики в Тегерані на "олімпіаду з мемів" в Горішніх Плавнях, кількість учасників і країн, на 100500 і 9000, а щоб підкреслити серйозність перемоги, додав в кутку картинки медаль Пурпурного Пепе (адаптований варіант американської медалі Пурпурне серце).

Через кілька діб пост отримав 15 000 репостів.

"Десятки людей стали писати мені особисто і додаватися в друзі. Хтось щиро вітав, один користувач поцікавився, куди скинути біткоїни в честь перемоги, але більшість звинувачували в тому, що я поширюю фейкову новина і стою на службі Кремля, або намагалися довести, що кількість країн куди менше дев'яти тисяч", - розповів Лінник.

За його словами, спочатку картинку поширювали в основному ті, хто розумів, що це жарт, усвідомлюючи проблему спекуляцій на уявних перемогах незнайомих людей.

Пізніше абсолютна більшість людей репостила картинку, вірячи в те, що Лінник дійсно переміг і потребує підтримки.

"Пробігшись по сторінках десятка людей, стало зрозуміло, що у більшості з них однакова схема поведінки в мережі. Вони активно репостять фейкові новини з клікбейтними заголовками, розміщеними на сумнівної якості сайтах. Помітив, що більшість таких псевдо-ЗМІ мають сайти з налагодженою опцією Instant Articles, що дозволяє відкривати сторінку за частки секунди, не завантажуючи окремий сайт в мобільному браузері. На таких сторінках доступна монетизація трафіку через показ банерів рекламної мережі Facebook", - пояснив Лінник.

Він закликає українців перевіряти інформацію і не репостити все підряд.

Як писав "Обозреватель", з'явилася інструкція по розпізнаванню фейків в інтернеті.