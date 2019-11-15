На Львівській митниці організували корупційну схему, за якою з пунктів пропуску на добу завдяки контрабанді отримують близько 2 млн доларів.
Відповідне розслідування опублікував на своєму YouTube-каналі журналіст Євген Плінський (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Що відомо про корупцію на Львівській митниці:
три головні пости – Рава-Руська, Шегині і Краковець – генерують 2 млн готівки на добу;
на чолі схеми – бізнесмен Ігор Кривецький;
на постах роботу Кривецького виконують Василь Пісний, Іван Бокало та Володимир Полуситок;
"данину" львівські митники збирають із фур і бусів – 30 і 10 тисяч доларів відповідно.
За добу $2 млн: розкрито корупційні схеми на Львівській митниці
Відзначається, що на чолі митниці не випадково поставили Володимира Цабака і тепер нібито саме під його керівництвом опиняться всі нелегальні схеми.
За словами Плінського, схеми стосуються безлічі товарів: побутової техніки, одягу, продуктів харчування і китайських товарів.
Скріншот з відео
"Схема, насправді, одна – не помічати те, що везуть фури через польський кордон. І відповідно брати за це великі гроші. Начальник митниці у Львові – людина впливова, але не всесильна. Він у долі, тому просто сидить тихо", – запевнив Плінський.
За даними журналіста, пости фактично здані в оренду і використовуються контрабандистами на їх розсуд. При цьому, фури дорогого товару оформляються на львівській митниці як цегла, крейда та інші дешеві матеріали.
"Прайс на це – 30 тисяч доларів із фури. Для бусів – 10 тисяч. Кожен 4 бус і кожна друга фура – йдуть по цій схемі. Платиш за таксою – і тобі зелене світло. В цілому, це 50-70 фур і 200-250 бусів за добу", – розповів Плінський.
Відзначається, що на вершині схеми стоїть політик, бізнесмен і спонсор партії "Свобода" Ігор Кривецький. Нижче трійка основних кураторів – Василь Пісний, Іван Бокало та Володимир Полуситок. Саме вони отримують дохід із Рави-Руської, Шегинь і Краківця.
Скріншот з відео
На Рава-Руській всі зміни працюють під наглядом Полуситка. Старші змін, які підпорядковуються йому: Ірина Новосад, Алла Ганущак, Орест Корбін і Олеся Заброварна. Останню раніше спіймали на авто Rolls-Royce.
Скріншот з відео
На Шегинях дві зміни, на чолі яких стоять Олег Будз та Александ Бідник, підкоряються Кривецькому. Ще дві, контрольовані старшими Надією Майоровою і Дарієм Михайлецьким, віддають дохід Пісному.
Скріншот з відео
Така ж схема працює і на Краковці. Там дві зміни, Ореста Ошуха і Богдана Бульбаха, ідпорядковані Бокалу. Ще дві – Валентини Яж і Степана Марунчака – віддають гроші Пісному.
Скріншот з відео
Плінський також розповів, скільки грошей приносить кожен пост на добу: 1 млн – Краковець, 600 тисяч – Рава-Руська та 400 тисяч – Шегині.
Така ж ситуація і на внутрішніх постах – Львів Поштовий, Городок, Грушів, Смолинець і Угринів.
Скріншот з відео
Скріншот з відео
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