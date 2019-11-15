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15 листопада • оновлено в 20:40
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За добу $2 млн: розкрито корупційні схеми на Львівській митниці

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На Львівській митниці організували корупційну схему, за якою з пунктів пропуску на добу завдяки контрабанді отримують близько 2 млн доларів.

Відповідне розслідування опублікував на своєму YouTube-каналі журналіст Євген Плінський (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Що відомо про корупцію на Львівській митниці:

  • три головні постиРава-Руська, Шегині і Краковець – генерують 2 млн готівки на добу;

  • на чолі схеми – бізнесмен Ігор Кривецький;

  • на постах роботу Кривецького виконують Василь Пісний, Іван Бокало та Володимир Полуситок;

  • "данину" львівські митники збирають із фур і бусів – 30 і 10 тисяч доларів відповідно.

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За добу $2 млн: розкрито корупційні схеми на Львівській митниці

За добу $2 млн: розкрито корупційні схеми на Львівській митниці

Відзначається, що на чолі митниці не випадково поставили Володимира Цабака і тепер нібито саме під його керівництвом опиняться всі нелегальні схеми.

За словами Плінського, схеми стосуються безлічі товарів: побутової техніки, одягу, продуктів харчування і китайських товарів.

За добу $2 млн: розкрито корупційні схеми на Львівській митниці

Скріншот з відео

"Схема, насправді, однане помічати те, що везуть фури через польський кордон. І відповідно брати за це великі гроші. Начальник митниці у Львовілюдина впливова, але не всесильна. Він у долі, тому просто сидить тихо", – запевнив Плінський.

За даними журналіста, пости фактично здані в оренду і використовуються контрабандистами на їх розсуд. При цьому, фури дорогого товару оформляються на львівській митниці як цегла, крейда та інші дешеві матеріали.

"Прайс на це 30 тисяч доларів із фури. Для бусів10 тисяч. Кожен 4 бус і кожна друга фурайдуть по цій схемі. Платиш за таксоюі тобі зелене світло. В цілому, це 50-70 фур і 200-250 бусів за добу", – розповів Плінський.

Відзначається, що на вершині схеми стоїть політик, бізнесмен і спонсор партії "Свобода" Ігор Кривецький. Нижче трійка основних кураторів – Василь Пісний, Іван Бокало та Володимир Полуситок. Саме вони отримують дохід із Рави-Руської, Шегинь і Краківця.

За добу $2 млн: розкрито корупційні схеми на Львівській митниці

Скріншот з відео

На Рава-Руській всі зміни працюють під наглядом Полуситка. Старші змін, які підпорядковуються йому: Ірина Новосад, Алла Ганущак, Орест Корбін і Олеся Заброварна. Останню раніше спіймали на авто Rolls-Royce.

За добу $2 млн: розкрито корупційні схеми на Львівській митниці

Скріншот з відео

На Шегинях дві зміни, на чолі яких стоять Олег Будз та Александ Бідник, підкоряються Кривецькому. Ще дві, контрольовані старшими Надією Майоровою і Дарієм Михайлецьким, віддають дохід Пісному.

За добу $2 млн: розкрито корупційні схеми на Львівській митниці

Скріншот з відео

Така ж схема працює і на Краковці. Там дві зміни, Ореста Ошуха і Богдана Бульбаха, ідпорядковані Бокалу. Ще дві – Валентини Яж і Степана Марунчака – віддають гроші Пісному.

За добу $2 млн: розкрито корупційні схеми на Львівській митниці

Скріншот з відео

Плінський також розповів, скільки грошей приносить кожен пост на добу: 1 млн – Краковець, 600 тисяч – Рава-Руська та 400 тисяч – Шегині.

Така ж ситуація і на внутрішніх постах – Львів Поштовий, Городок, Грушів, Смолинець і Угринів.

За добу $2 млн: розкрито корупційні схеми на Львівській митниці

Скріншот з відео

За добу $2 млн: розкрито корупційні схеми на Львівській митниці

Скріншот з відео

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Теми
Контрабанда в Україні контрабанда
Місце
Україна Львів
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