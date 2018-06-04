Розкрили маршрути транспортування військової техніки РФ на Донбас

Журналісти дізналися маршрути, за якими Росія перекидає військову техніку і важке озброєння на окуповану частину Донбасу.

Як сказано в матеріалі "Реальной газеты", припущення грунтуються на лінії протитранспортних ровів, якими РФ огороджує територію ОРДЛО.

За розповідями очевидців в мережі, в напрямку Донецька і Горлівки колони проходять через Сніжне і Чистяково (колишній Торез. - Ред.). Можуть бути й інші точки перетину кордону - в районі російського Куйбишевого.

Вночі в Торезі вимикали світло, йшла техніка з Росії на Горлівку, місцевих теж туди перекинули. - Переселенець-Нелегал (@ ntv135790) 23 травня 2018 р

"У той же час не знайшлося в мережі публікацій з приводу одного з найбільш підходящих для таємного переміщення техніки місць. Мова про 30-кілометровий відрізок кордону між пунктами пропуску "Ізварине" і "Довжанський" - від російського Донецька (Ростовська область) на південь до околиць Гуково. Тут межа проходить по Провальському степу і прилеглих до заповідника територіях", - сказано в матеріалі.

При цьому є підтвердження, що там проходили колони російської військової техніки.

Відзначається, що в липні 2015 року на YouTube опублікували відео "Росія зміцнює кордон з Україною", де на тягачах везуть 4 танка і гусеничну броньовану машину, яку складно ідентифікувати.

"Завдяки дорожньому вказівнику "Углеродовський 11 км "можна точно визначити місце зйомки. Це хутір Волченський Кам'янського району Ростовської області. Від Волченського напряму трохи менше 8 км до кордону з Україною, але через поля, від Углеродовского - 10 км степом", - зазначає видання.

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Також вдалося встановити ще два нелегальних маршрути транспортування військової техніки.

"Найбільш чітких, тобто найбільш накатаних, за якими явно найактивніше рухається транспорт, - дві. Це дорога між російським хутором Плешаков і українською Королівкою і ще одна, яка перетинає кордон на захід від російського хутора Анікін і веде до будівель приватного сільгосппідприємства "Провалля", - пишуть журналісти.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня на кордоні з Україною засікли колону військової техніки РФ.