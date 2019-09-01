Засмажив нирку і з'їв: розкрилася страшна правда про Джека-Різника

Джек-Різник — таємничий вбивця, який в кінці 19 століття тримав у страху весь Лондон.

Поліції так і не вдалося спіймати злодія, і лише зараз дослідники змогли припустити, хто ж переховувався під страшним псевдонімом. "Лента.ру" згадала криваву історію і розкрила подробиці про особу найвідомішого у світі маніяка, який прославився не тільки своєю жорстокістю, але і приголомшливою скритністю.

Його першою жертвою стала стара повія Мері Енн Ніколс. 31 серпня 1888 роки її тіло виявив лондонський візник Чарльз Кросс, який їхав через район Уайтчепел. Живіт жінки був розпоротий, горло перерізане. Минулого вечора вона не змогла набрати 4 пенні на нічліжку, і її викинули на вулицю.

Тіло Мері Енн Ніколс Public Domain / Wikimedia

Справа спустили на гальмах: пристойні люди в бідняцький Уайтчепел не заходили, влада там належала бандам, і тому звістки про вбивство черговий повії нікого не вразили.

Трохи раніше в цих нетрях були знайдені понівечені тіла Емми Сміт і Марти Тебрем — теж повій, проте убитих при інших обставинах. Перша постраждала від групового зґвалтування, а другу буквально пошматували ножем. Патологоанатом нарахував 39 різаних ран.

Місце вбивства Мері Енн Ніколс Public Domain / Wikimedia

Незабаром, однак, сищикам довелося повернутися в той район. Неподалік від місця, де вбили Ніколс, безхатні знайшли тіло іншої жінки, чергової повії з розпореним животом і перерізаним горлом. Але дещо відрізняло це вбивство від попереднього: кишки жінки були перекинуті за плечі, а розтин в морзі показав, що після смерті у жертви вирізали матку. Злочинець формував свій фірмовий "почерк".

Друге поспіль звіряче вбивство викликало хвилювання у місті. Виявляється, Скотленд-Ярд давно підозрював, що у Лондоні завівся серійний вбивця. Справа була не тільки у почерку — неподалік від трупа знайшли конверт з кільцем і грошима. Душогуб давав зрозуміти, що скоює злочин не з користі, а з інших мотивів.

Кадр з фільму "Джек-різник"

До розслідування було залучено відразу три детектива-констебля: Фредерік Ебберлайн, Генрі Мур і Уолтер Ендрюс.

На наступний день після чергового вбивства в Уайтчепел в газеті Star всю першу шпальту займала невелика замітка з величезним заголовком "Нове жахливе вбивство в Уайтчепелі!". Інші видання миттю підхопили сенсацію. Хтось розніс чутку, ніби вбивства є частиною єврейських чаклунських ритуалів. Справа у тому, що значну частину населення району становили євреї — біженці та іммігранти, які рятувалися від погромів, які відбувалися в Російській імперії. Лондон охопили схожі антисемітські хвилювання. Під тиском громадськості поліція заарештувала Джона Пейзера — польського єврея, який проходив підозрюваним по першому вбивству. Але у чоловіка було залізне алібі на момент скоєння обох злочинів, і незабаром його відпустили.

27 вересня в Центральне агентство новин надійшов лист, адресований директору:

"Дорогий шеф! Я з усіх боків чую, що мене вже схопили, але їм мене не взяти... Я не перестану їх різати, поки мене не зловлять. Ви про мене скоро почуєте".

Постскриптум свідчив: "Тримайте цей лист, поки я ще дещо не накоїв. Тоді і надрукуєте. Ваш Джек-Різник".

Джек не змусив довго чекати і через три дні, вночі 30 вересня, скоїв чергове, тепер уже подвійне вбивство, знову напав на вуличних повій. Спотворені тіла Елізабет Страйд і Кетрін Еддоус знайшли швидко. Вони перебували на паралельних вулицях, і, як з'ясував судмедексперт, Еддоус була вбита менш ніж за 10 хвилин до того, як знайшли її тіло. Злочинець явно поспішав і був стривожений. На це вказувало те, що пошкодження на трупі Страйд обмежилися лише перерізаним горлом.

Зате друга жертва була спотворена гірше за колишніх. Джек спотворив їй обличчя, повністю вийняв кишечник і обмотав його навколо правого плеча, вирізав нирку. На все це у нього пішло від трьох до п'яти хвилин. Потім маніяк втік від можливих переслідувачів провулками, в яких явно добре орієнтувався, встиг помити руки і ніж в баку з дощовою водою, а також написав крейдою на стіні одного з будинків провокаційну напис: "Євреїв не дарма звинувачують у всіх злочинах!" Підтвердженням авторства стала частина закривавленого фартуха однієї з жертв.

На наступний ранок все газети Лондона надрукували лист Джека-Різника і страшні замітки численних репортерів. Паніка, яка і так охопила місто, придбала параноїдальні форми. Масла у вогонь підлила "Листівка зухвалого Джекі", яка також була опублікована на наступний день після вбивства. У ній маніяк дозволив собі єхидствувати: "Як бачите, я не жартую. Думаю, ви всі чули про мою нову роботу. Перша встигла пискнути, — не вдалося прикінчити її з одного удару. Спасибі, що надрукували лист, як я вас і просив. Ви мої добрі помічники".

Місця вбивств Джека-різника на карті Лондона Public Domain / Wikimedia

Але незабаром виявилося, що у слідства з'явився перший свідок. Візник, який проїжджав повз під час одного з вбивств, запам'ятав загальні риси вбивці: високий зріст, міцна статура, довге каштанове волосся. Після він журився, що не розгледів обличчя Різника, тому що на вулиці, як на зло, не горіли ліхтарі.

І поки повії боялися виходити на вулицю, а лікарі замикали в сейфах свої саквояжі (патологоанатом Фредерік Браун заявив, що вбивця, можливо, лікар, так як швидко вирізати нирку в темряві можна, якщо тільки знаєш, де вона знаходиться), поліція влаштувала масову облаву на Уайтчепел.

Підсумок рейду був невтішний: в руки закону попалися кілька контрабандистів, кишенькових злодіїв і грабіжників. Але Різник залишався на свободі. Затримання тривали. За один тільки жовтень 1888 року поліція допитала понад дві тисячі і заарештувала 80 чоловік. Але ні на крок до розгадки слідчі не наблизилися.

Лондон чекав нового вбивства. Напружений спокій порушив лист, який отримав 15 жовтня Джордж Ласк, член "Комітету пильності Уайтчепел" — групи добровольців, які патрулювали район.

Послання було записано: "Лист з Аду. Містер Ласк, сер. Я посилаю вам половину нирки, яку я взяв у однієї з жінок і зберіг для вас. Другу половину я засмажив і з'їв, вона була чарівною на смак. Я надішлю вам закривавлений ніж, яким вирізав її, якщо ви почекаєте довше. Спробуйте зупинити мене, містер Ласк".

Але підпису "Джек-Різник" в листі не було, та й написано воно було з численними помилками. Тому фальсифікацію швидко розкусили. Таких спроб видати себе за маніяка, посилаючи листи від його імені, було багато. Ймовірно, так намагалися підняти продажі своїх видань деякі газетярі. Але нових вбивств не було, тому громадськість трохи заспокоїлася.

І ось 9 листопада 1888 року звістка про розтерзаному тілі чергової дівчини знову потрясло Лондон і околиці. Жертву звали Мері Джанет Келлі. Молода (на відміну від інших убитих) руда ірландська повія знімала кімнату в гостьовому будинку. В останній раз в живих її бачила господиня. Напередодні, о другій годині ночі, Мері пройшла з якимось солідним джентльменом в свої апартаменти.

Місця вбивств Джека-різника на карті Лондона Public Domain / Wikimedia

Господиня запам'ятала, що чоловік був весь у чорному, на його жилеті висів товстий золотий ланцюг, а з-під капелюха виднілися довгі каштанові волосся. На наступний ранок домовласниця постукала в двері Мері (в той день вона збирала квартплату), але замок не був закритий. Зазирнувши в кімнату, господиня скрикнула від жаху і кинулася шукати поліцію. Один з констеблів, першим прибув на місце, зомлів, ледь відкривши двері. Тіло було знівечене до невпізнання: груди відрізані, внутрішні органи вилучені і розкидані по кімнаті, особу розрізано на клапті, м'язи стегон відокремлені від кісток.

В цей же день начальник міської поліції Чарльз Уоррен подав у відставку. В Лондон звезли городових з найближчих населених пунктів, тому що патрулювання вулиць велося цілодобово. 143 сищика прибули до столиці Британії, щоб допомогти колегам знайти хоч якісь докази. Але все було марно. Деякі правоохоронці стали розраховувати на нове вбивство — сподіваючись, що одного разу маніяк гарантовано помилиться. Але все було тихо, і через пару місяців Скотленд-Ярд виступив з офіційним і абсолютно непереконливим заявою: Джек-різник або наклав на себе руки, або збожеволів і довічно замкнений в божевільні.

Особа вбивці

Таємниця особистості вбивці досі не дає спокою дослідникам. Уже в 20-ті роки минулого століття стали з'являтися співтовариства "ріпперологов" — об'єднання журналістів, істориків, детективів і інших зацікавлених в розгадки таємниці Різника. Вони збирали розрізнені факти і теорії змови. Наприклад, в 1959 році публіцист Вільям Ле Куе випустив книгу "Те, про що мені відомо". Автор стверджував, що в молодості він потрапив до Росії після Лютневої революції і подружився з головою Тимчасового уряду Олександром Керенським. Тому той дозволив журналісту покопатися у секретних архівах.

Там йому попалися щоденники наближеного до Миколі II старця Григорія Распутіна, в яких було написано, що справжнє ім'я Джека-Різника — Олександр Педаченко, а в Англії його послала царська розвідка, щоб саботувати довіру британців до поліції. Виконавши завдання, Педаченко повернувся в рідну Твер, але згодом був розстріляний.

Це не єдина божевільна теорія, яку висували "ріпперологи". Вбивства в Уайтчепелі приписували Вінсенту Ван Гогу — мовляв, на картині "Іриси" насправді обриси трупа Мері Келлі — і навіть письменникові Льюїсу Керролу. Звинувачення автора "Аліси в Країні чудес" будувалося на схожому почерку Керролла з людиною, який в листах називав себе Джеком-Різником.

Однак до сих пір невідомо, чи був убивця справжнім автором цих послань. На такі заяви особливої уваги ніхто не звертав. Але коли професор історії Томас Стоуелл висунув власну гіпотезу про особу Різника, трапився справжній скандал. У 1962 році він випустив статтю, в якій стверджувалося, що у вбивствах винен герцог Кларенс — онук королеви Вікторії. Підтвердження цьому Стоуелл нібито випадково виявив в особистих записах лікаря королеви. Мотивом злочинів герцога було народження бастарда від жебрачки з Уайтчепел, і щоб приховати одне вбивство — вбивство дитини — було скоєно ще п'ять.

Відомості Стоуелл підкріплювалися його авторитетом, тому представникам Букінгемського палацу довелося офіційно спростовувати його слова. Це лише підлило масла у вогонь. Але незабаром журналісти, які почали перевіряти викладені в статті факти, з'ясували, що 30 вересня 1888 року — в день подвійного вбивства — принц перебував на дні народження батька у Шотландії. Цьому знайшлося безліч свідчень і підтверджень.

Цікаве дослідження провів судмедексперт Іен Фінлі. Він вивчив генетичний матеріал і почерк з листів Джека і прийшов до висновку, що вбивця — жінка! Фінлі навіть назвав ім'я — Мері Пірсі. Вона була засуджена і повішена за вбивство дружини свого коханця. Дівчина перерізала горло суперниці від вуха до вуха, що, на думку судмедексперта, доводить її причетність до бійні в Уайтчепелі.

Але дві найбільші правдоподібні теорії про особистість Різника пов'язані з іменами сера Джона Вільямса і Аарона Космінськи. Перший був відомим лондонським хірургом. Журналіст Леонард Матерс запідозрив його після припинення вбивств. Він з'ясував, що Вільямс довго практикував в клініці на Харлі-стріт, яка перебувала біля Уайтчепел. Він часто робив аборти тамтешнім повіям, носив чорне і мав колосальні пізнання в анатомії. Відразу після останнього вбивства Вільямс спішно переїхав в Уельс, де заснував Національну бібліотеку. Помер хірург в 1926 році.

Джон Вільямс Public Domain / Wikimedia

У 2001 році його нащадок Тоні, вивчаючи архіви предка, знайшов запис, що той робив аборт Мері Келлі — останній жертві маніяка, а всі сторінки з записами за 1888 рік були вирвані, незважаючи на те, що всі інші збереглися в чудовому стані. Ще одним доказом провини хірурга став 30-сантиметровий хірургічний ніж і заспиртовані фрагменти жіночих маток. Мотивом до скоєння злочину Тоні вважає безпліддя дружини сера Джона. Він міг мститися повіям, які зверталися до нього з проханням зробити аборт, за своє горе і нездатність стати батьком.

Космінськи, навпаки, був одним з головних підозрюваних з самого початку офіційного слідства. Аарон був майже жебраком, польським євреєм-емігрантом, якого мучили галюцинації і напади гніву. Але констеблі не знайшли вагомих доказів проти нього, тому Космински залишився на свободі. Через півроку після п'ятого вбивства його насильно відправили до психлікарні з діагнозом параноїдальна шизофренія, де він провів решту життя.

Нові докази його провини знайшли вже в цьому столітті. Спершу доктор Ярі Лоухелайнен —експерт в області ДНК — провів аналіз біоматеріалів, які залишилися на шалі Кетрін Еддоус. Знайдені зразки ДНК доктор порівняв із зразками нащадків Космински і оголосив, що вони збігаються на 99,2 відсотка. На початку 2019 року його дослідження підтвердили вчені з університету Ліверпуля імені Джона Мурса. Можливо, коли-небудь в справі неспійманих вбивці будуть нові докази і розгадки. Але зараз в питанні "Хто ж такий Джек-різник?", Схоже, поставлена акуратна точка.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, хто взяв відповідальність за наймасовіше вбивство в історії США.

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