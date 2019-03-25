Розкрадання в ''Укроборонпромі'': екс-міністру оборони оголосили про підозру

Екс-керівникам "Укрспецекспорт" 25 березня оголосили про підозру в заволодінні майном в особливо великих розмірах.

Вони в 2010-2012 роках, зловживаючи службовим становищем, уклали договір із компанією з Арабських Еміратів та перераховували кошти, хоча підприємство "Укрспецекспорт" послуг не отримувало, повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган.

"За зовнішньоекономічними контрактами (підозрювані. – Ред.) заволоділи 23,8 мільйонами доларів, що, згідно з офіційним курсом НБУ на момент злочину, становило 190 млн гривень", ‒ пояснила Сарган.

Вона не назвала імена підозрюваних, проте уточнила, що обидва екс-чиновники ховаються від слідства й перебувають у розшуку. Також відомо, що в момент реалізації злочинної схеми один із підозрюваних був призначений на посаду керівника "Укробронпрому", а в подальшому став Міністром оборони України.

Всі ці три посади займав Дмитро Саламатін, який у грудні 2012 року також став радником екс-президента України Віктора Януковича. За неофіційними даними, після Євромайдану він теж втік у Росію.

Дмитро Саламатін Українська правда

Як писав OBOZREVATEL, 5 березня після скандального розслідування журналістів зареєстрували ще одне кримінальне провадження за фактом корупції в оборонному комплексі України.

Цього разу відомості були внесені за фактом заволодіння коштами держбюджету особами з числа керівників "Укрспецекспорт" під час закупівлі деталей і комплектуючих для авіатехніки.

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