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Розкрадання в оборонці України: спливли суми "відкатів" топ-чиновників

5.1тЧитати матеріал російською

Колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони та бізнес-партнер президента Олег Гладковський мінімум один раз отримував "відкат" від розкрадання в оборонному комплексі держави.

Про це було сказано в новій частині розслідування журналістів BIHUS.info. За їхніми даними, в 2016-2017 роках "Укроборонпром" закупив російські деталі для літаків АН-26, заплативши в 5 разів більше, ніж вони коштують.

Україні вони обійшлися в 14,38 млн грн, тоді як із Москви відправлялися за вартістю 2,3 мільйона. При цьому ймовірні учасники схеми між собою розділили 80-відсотковий аванс.

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Розкрадання в оборонці України: спливли суми "відкатів" топ-чиновників

Згідно з опублікованим листуванням, Олег Гладковський отримав "відкат" у розмірі 30 тисяч доларів, тоді як іще 10 тисяч доларів було запропоновано директору "Укроборонпрому" Павлу Букіну.

Син Гладковського Ігор і його бізнес-партнер Віталій Жуков отримали ще 46,6 тисяч доларів.

Розкрадання в оборонці України: спливли суми "відкатів" топ-чиновників

Букін тоді був головою "Укрспецекспорту", який і займався закупівлею деталей. За словами журналістів, він особисто замовляв товар у сина Гладковського і його партнерів. Повідомляється, що чистий прибуток від тієї угоди досягав 300 тисяч доларів.

Як писав OBOZREVATEL, президент Петро Порошенко прибрав Олега Гладковського з поста заступника секретаря РНБО 4 березня. У свою чергу перша частина розслідування була оприлюднена ще в минулий понеділок, 25 лютого.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Олег ГладковськийДенис Бігус
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Попова Ольга
Попова Ольга
Я БЫ ИХ К СТЕНКЕ !!!!! ГОНДОНЫ . И ДВА ШТОПАННЫХ ГОНДОНА СЫНОК И ПАПЕНЬКА "!
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