Розкрадання газу на 1,4 млрд грн: гучне розслідування дійшло до Антикорупційного суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закінчила досудове розслідування розкрадання понад 300 млн куб. м природного газу в НАК "Нафтогаз України" і направила обвинувальний акт щодо 4 осіб у Вищий антикорупційний суд.

Про це повідомляє в суботу, 28 грудня, пресслужба САП у Facebook.

Фігурантами виявилися директор ТОВ "Енергія – Новояворівськ", технічний директор ТОВ "Енергія–Новий Розділ", фінансовий директор двох вищевказаних підприємств, а також організатор схеми – радник директора ТОВ "Енергія". Ще один підозрюваний – директор ТОВ "Енергія–Новий Розділ" оголошено в розшук, а справу щодо нього виділено в окреме провадження.

Розкрадання газу на 1,4 млрд грн: справа дійшла до ВАКС

Слідством було встановлено, що підприємства-власники Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ протягом 2013-2015 років уклали ряд угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Підозрювані нібито провернули корупційну схему, яка дозволила їм заволодіти газом загальною вартістю 1,4 млрд грн.

У січні 2018 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП затримали і повідомили про підозру 5 особам, серед яких 4 чиновники компаній-власниць ТЕЦ.

Дії зазначених осіб кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вищий антикорупційний суд України застосував до колишньої виконуючої обов'язки голови правління "Черкасиобленерго" запобіжний захід – заставу в розмірі 3,7 мільйона гривень.

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