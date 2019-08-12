Розкладалися тиждень: під Одесою відбулося загадкове подвійне вбивство

В одному з багатоквартирних будинків у місті Чорноморськ Одеської області виявили два чоловічих трупи зі слідами насильницької смерті.

Тіла пролежали в квартирі будинку №43, розташованому на проспекті Миру, більше тижня, повідомляє УНІАН із посиланням на Головне управління Національної поліції області.

До правоохоронців 11 серпня звернулися жителі будинку, поскаржившись на неприємний запах, схожий на трупний.

У присутності поліцейських, які прибули на місце події, було відчинено вхідні двері однієї з квартир. Там виявили двох чоловіків у віці до 35 років. Згодом з'ясувалося, що один із загиблих – господар квартири, інший – місцевий житель, який, як передбачається, прийшов у гості.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються причини й обставини загибелі обох чоловіків.

Ілюстрація РБК-Україна

Як писав OBOZREVATEL, жителі багатоквартирного будинку №5 на вул. Заводській у Жовтих Водах Дніпропетровської області 10 днів провели по сусідству з трупом самотнього чоловіка. При цьому поліція, швидка допомога і комунальні служби відмовилися забрати тіло померлого.

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