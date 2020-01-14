Розкаявся! Раптово закрили кримінальну справу щодо ексзаступника міністра

Щодо колишнього заступника міністра енергетики та захисту довкілля Віктора Вакараша закрили кримінальне провадження за обвинуваченням у недостовірному декларуванні.
Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд, передає "Судовий репортер".
Повідомляється, що в 2015-2016 роках Вакараш не задекларував користування будинком на 556 кв.м. і земельну ділянку, що належать його доньці, та приховав користування квартирою зятя. Крім того, він не вказав авто у власності його родини.
Епізод із недекларування за 2015 рік суд закрив за строками давності, оскільки минуло більш ніж три роки.
До того ж Вакараш розкаявся в скоєному, і йому пробачили невнесення правдивих даних у декларацію за 2016 рік. Також у звітності за наступний рік він зазначив раніше незадеклароване майно, виправивши в такий спосіб ситуацію.
За словами прокурора, Вакараш сприяв розкриттю злочинів і встановленню обставин справи.
Додамо, що Віктор Вакараш був звільнений із обійманої посади 18 вересня 2019 року.
Віктор Вакараш
КП в Україні
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський в декларації за 2019 рік вказав, що отримав майже 5 млн грн прибутку від діяльності студії "Квартал 95".
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